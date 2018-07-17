Т24 объявляет о начале конкурса Летай и снимай. Любой желающий может отправить свое видео, снятое с дрона, на сайте телеканала. Главное ограничение – хронометраж ролика не должен превышать полторы минуты.

Т24 объявляет о начале конкурса "Взлетай и снимай". Любой желающий может отправить свое видео, снятое с дрона, на сайт телеканала. Главное ограничение – хронометраж ролика не должен превышать полторы минуты.Прием работ проводится до 19 августа. Оценивать их будут как профессиональное жюри (кино- и телеоператоры, специалисты по воздушной съемке), так и обычные зрители. Проголосовать за понравившийся ролик можно на том же сайте до 26 августа.Победителей определят в трех номинациях: "Урбан-стайл", "Нереальный экстрим" и "Незабываемое путешествие". Авторы лучших видеороликов получат призы, а их работы покажут в эфире телеканала Т24.