В жизни Вики Цыгановой грядут важные события – очередной сезонный показ линии ее одежды, концерт в Крокусе. Все это состоится лишь осенью, но готовь сани летом, как говорится. Вот и решила певица заявить о себе максимально широко.

В жизни Вики Цыгановой грядут важные события – очередной сезонный показ линии ее одежды, концерт в "Крокусе". Все это состоится лишь осенью, но готовь сани летом, как говорится. Вот и решила певица заявить о себе максимально широко.В конце октября певице исполнится 55 лет. Но это обстоятельство вряд ли помешает ей поучаствовать в одиозном реалити-шоу "Дом-2". И собирается туда Вика по нескольким причинам. О них она рассказала корреспонденту Dni.Ru на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", который в эти дни завершается в Беларуси."Романы с молодыми красавцами я там крутить не планирую, – улыбается Вика. – Потому что мужу не изменяю. Наоборот, буду говорить участникам о семейных ценностях, рассказывать о православной культуре. Я хочу пообщаться с проблемными людьми, которые не такие, как все. Посмотрю, как они живут".Жаль, в "Доме-2" больше нет Вальтера Соломенцева, которого в прессе называют не иначе как "блудливый поп". Он как раз ушел от жены с детьми и кредитами к смазливой любовнице на реалити-шоу. Вот с кем профилактическая беседа точно не была бы лишней.Вторая причина, которая тянет Вику в логово разврата, – желание помочь Ольге Бузовой. А может, и приодеть ее, чтобы мужа поскорее найти. "Она всегда так странно одевается, потому что хочет привлечь к себе внимание, – уверена Вика. – Иногда хочется таких людей утешить, прижать к себе. Уверена, мы найдем общий язык". По словам Цыгановой, идею с "Домом-2" ей подсказала режиссер Валерия Гай Германика. Она теперь работает на православном канале "Спас" и помогает людям стать светлее.