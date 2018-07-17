Успешно выступили на Всероссийском форуме молодых семей. Владимирские представители общественных студенческих организаций защитили свои социальные проекты на федеральном уровне. Встреча форумчан проходила в Ярославской области. Участниками мероприятий стали 170 молодых семей с детьми из 62 регионов России.

Успешно выступили на Всероссийском форуме молодых семей. Владимирские представители общественных студенческих организаций защитили свои социальные проекты на федеральном уровне. Встреча форумчан проходила в Ярославской области. Участниками мероприятий стали 170 молодых семей с детьми из 62 регионов России. Свои проекты они заявили по таким номинациям как Популяризации семейных ценностей среди молодежи и Поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В числе поддержанных инициатив 5 проектов от семей из Владимирской области. Всех победителей ждёт грант в размере от 100 до 300 тысяч рублей.