Супруга украинского пианиста Вадима Холоденко Софья Цыганкова жестоко расправилась над собственными детьми. Однако суд признал женщину невиновной.

Супруга украинского пианиста Вадима Холоденко Софья Цыганкова жестоко расправилась над собственными детьми. Однако суд признал женщину невиновной.Трагедия разыгралась в американском штате Техас. Приняв изрядную дозу психотропных веществ Софья взяла подшку и задушила своих дочерей – 5-летнюю Нику и годовалую Микаэлу.Тела малышек нашел пианист. При этом его жена также была ранена – Софья истекала кровью, а на ее теле были заметны ножевые ранения. Холоденко вызвал полицию, правоохранители сразу заподозрили в убийстве Цыганкову, но женщина вела себя крайне подозрительно и даже не осознавала, что ее девочки мертвы. "Я сделала что-то плохое своим детям?" – повторяла Софья по дороге в больницу.Позже следователи установили, что детей действительно убила Цыганкова. После измены мужа она впала в глубокую депрессию и принимала сильнодействующие средства. Под действием таблеток Софья и совершила преступление, а после пыталась покончить с собой.Судья признал Цыганкову невиновной в убийстве собственных детей, так как она находилась в невменяемом состоянии. 34-летнюю жену пианиста поместили в психиатрическую больницу.Как писали Dni.Ru, Вадим Холоденко родился в Киеве, а в США с семьей переехал в 2013 году после того, как выиграл конкурс имени Вана Клиберна. С Цыганковой он создал семью в 2010 году, однако спустя пять лет подали на развод. Впервые психическая болезнь начала проявляться у Софьи в возрасте 18 лет. Все обострилось после расставания с мужем, который изменил Цыганковой с общей знакомой и ушел из семьи.