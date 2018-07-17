Ольга Бузова сегодня везде – она поет, выпускает одежду, управляет рестораном, ведет Дом-2. Но самый знаменитый художник России Никас Сафрнов уверен, что она – мыльный пузырь, который скоро лопнет.

Ольга Бузова сегодня везде – она поет, выпускает одежду, управляет рестораном, ведет "Дом-2". Но самый знаменитый художник России Никас Сафрнов уверен, что она – мыльный пузырь, который скоро лопнет.Никас Сафронов уверен, что если завтра "Дом-2" закроется, и теледива перестанет мелькать на экране, о ней тут же забудут. Мол, выражение "много шума из ничего" – это о ней."Это своего рода попкорн, раскрученный телевидением, – уверен художник. – Жаль, что пресса и ТВ уделяет внимание не тем героям. Недавно увидел ее в программе Андрея Малахова и поведение ее меня, мягко сказать, удивило: Ольга вела она себя так, как будто она певица Мадонна, бахвалясь, что ей и ее таланту все завидуют, включая состоявшихся мастеров экрана и эстрады.Помните детскую сказку, в которой все восхищались новым платьем королем, и лишь один мальчик решился сказать, что король – голый? Никас Сафронов в отношении Бузовой и есть тот самый мальчик-правдолюб. "Что сделала для своей славы эта мадам? – задает риторический вопрос Никас. – Возможно, и эта девушка выкладывается на все 100. Но здесь трудолюбия одного мало. Здесь нужен талант для того, чтобы тебя по-настоящему полюбил народ. А истинным талантом ее бог обделил. И если завтра ее перестанут показывать, то о ней забудут через неделю".Сафронов считает, что развод Бузовой и Тарасова, о котором говорила вся страна, это н лучший повод для пиара. "В моем понимании Бузова – очень несчастный человек (может быть, она сама об этом даже не знает) – так как при такой раскрученной популярности у нее никогда не будет настоящего женского счастья". – цитирует Никаса портал . Он уверен, что с мужиками ничего хорошего ей не светит.