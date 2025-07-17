Минлесхоз закупил 28 беспилотников «Одуванчик-3» для мониторинга и охраны лесов от пожаров. Аппараты будут контролировать площадь почти в 1,5 миллионов гектаров, рассказали в пресс-службе

Минлесхоз закупил 28 беспилотников «Одуванчик-3» для мониторинга и охраны лесов от пожаров. Аппараты будут контролировать площадь почти в 1,5 миллионов гектаров, рассказали в пресс-службе правительства области. Новые БПЛА способны подняться на высоту до трех тысяч метров и обозревать территорию в радиусе пяти километров. Даже сильные ветра со скоростью до 15-18 м/с ему нипочем. «Одуванчик-3» управляется