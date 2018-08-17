К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры в ходе проверки соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия

К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры в ходе проверки соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследияАдминистрация Юрьев-Польского района не следила за памятниками культурного наследия.Об этом сообщили сотрудники прокуратуры после проверки соблюдения законодательства в этой сфере деятельности.Напомним, что на территории района находятся семь объектов культурного значения - «Здание школы, конца XIX – начала XX веков», «Дом заводчика, начала XX века», «Корпус декстринового завода, начала XX века», «Размывная, начала XX века», «Лабаз, начала XX века», «Здание школы (впоследствии - больницы), начала XX века», а также «Главный дом усадьбы князя Голицына, XVIII - XIX веков».На домах нет указателей и табличек, содержащих информацию о памятнике. В результате прокуратура направила в суд иск. Теперь администрация должна установить на объектах обозначения и указать, что они охраняются государством.