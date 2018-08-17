Одна из достопримечательностей Урала — легендарная Алапаевская узкоколейка отмечает 120-летний юбилей. Дорога жизни, как называют ее местные жители — единственная транспортная магистраль, соединяющая с большой землей отдаленные поселки района.

Одна из достопримечательностей Урала — легендарная Алапаевская узкоколейка отмечает 120-летний юбилей. "Дорога жизни", как называют ее местные жители — единственная транспортная магистраль, соединяющая с большой землей отдаленные поселки района. Сегодня там проживают всего несколько десятков человек, но желающих проехать по заповедной железной дороге и заглянуть к ним в гости, с каждым годом все больше.Личные машины в поселке Ельничная Свердловской области не в ходу: вместо них почти в каждом дворе — собственная дрезина. Самая старая и протяженная в России — Алапаевской узкоколейке уже сто двадцать лет — единственная связь с миром для десятка таежных деревень.У Владимира Стафеева по автомобильным меркам — кабриоле. Кабина без верха, да еще и спорткар. По шпалам стучит со скоростью тридцать километров в час. Для узкоколейной железной дороги это быстро." По-разному называют — пионерка, дрезинка: самодельная рама, скаты, двигатель с мотоцикла, винт. Дорога жизни. Для чего она нужна? Чтобы жить дальше, передвигаться", — поясняет он.Первые шпалы шириной 750 миллиметров здесь строили под руководством французов еще в конце ХIХ века — по ним на Алапаевские заводы доставляли древесный уголь. А в советские годы активно вывозили лес. Тогда протяженность узкоколейки составляла рекордные шестьсот километров.Сегодня от былой паутины перегонов и переездов осталось всего девять станций."Такой как Калач поселок — там кроме узкоколейки вообще ничего — либо вертолет либо узкоколейка. У нас в основном пенсионеры проживают", — говорит Павел Шестаков, машинист тепловоза.И все же, дорогу жизни пытаются сохранить. Ежегодно перекладывают шпалы, закупают новые тепловозы. И делают это не только для старожилов. Уникальный памятник технической мысли ежегодно привлекает сотни туристов.Алапаевский район — один из старейших и красивейших на Урале. А село Арамашево — его жемчужина — было основано среди лесов и скал почти четыреста лет назад. Здесь сохранились старинные русские избы с уникальной росписью.Убранство двух горниц и подворья — точь в точь как в начале ХХ века."Слово "палати" уже потеряно, они не понимают, когда я вот сюда показываю. А когда я показываю, как мы в одеялко заворачивались, что только на боку можно было спать, какое это было счастье, но ребячье сердце чуткое, оно откликается на то, когда ты их расшевелишь", — рассказывает Вера Реутова.Еще одна достопримечательность буквально — через дорогу. Миллион алых и не только алых роз. В небольшом уральском поселке на трех гектарах раскинулась настоящая плантация королевы цветов. Уральская роза, в отличие от импортных, стоит дешевле, стоит дольше и при этом — абсолютно экологична.Совершить "кругосветку" по алапаевским красотам теперь можно на специальном туристическом вагончике."Ты попадаешь, действительно, как в сказку, как в детство, вот в эту песню о голубом вагоне", — восторгается туристка Татьяна Деева.Под стук колес и мелодии гармошки час в пути пролетает незаметно. И для алапаевской узкоколейки это словно второе рождение.