Нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского Зенита Артем Дзюба прокомментировал победу команды над минским Динамо и выход в следующий раунд квалификации Лиги Европы. Сине-бело-голубые после поражения 0:4 в первом матче, в ответном победили со счетом 8:1.

Нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал победу команды над минским "Динамо" и выход в следующий раунд квалификации Лиги Европы. "Сине-бело-голубые" после поражения 0:4 в первом матче, в ответном победили со счетом 8:1."У нас появляется команда. Это самое главное, это дорогого стоит, — сказал Дзюба, которого цитирует Чемпионат.com. — Мы все друг за друга: игроки, тренерский штаб. Хотели сотворить историю. Мы не сомневались, что сможем. Понятно, это было тяжело. Победа очень важна в эмоциональном плане для построения команды".В следующем раунде "Зенит" сыграет с норвежским клубом "Мольде". Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги Европы. Первая встреча пройдет 23 августа в Санкт-Петербурге, ответная – 30 августа в Норвегии.