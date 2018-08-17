Актер Алексей Панин на своей странице в Instagram утверждает, что не устраивал дебош на рейсе Симферополь-Москва, который был задержан на полтора часа.

Актер Алексей Панин на своей странице в Instagram утверждает, что не устраивал дебош на рейсе Симферополь-Москва, который был задержан на полтора часа.Ранее сообщалось, что накануне вечером рейс был задержан на полтора часа из-за буйного пассажира, которого транспортная полиция сняла с борта.При этом в пресс-службе аэропорта Симферополя не подтвердили, что инцидент был связан с актером, передает РИА Новости.Однако в соцсетях появились фото и видео, на котором среди пассажиров рейса был актер Алексей Панин.По словам очевидцев, Панин находился в состоянии алкогольного опьянения, он разгуливал по салону и игнорировал просьбы стюардов.Между тем, в экстренных службах Крыма сообщили, что актер Алексей Панин вместе с дочкой действительно был снят с рейса Симферополь-Москва вечером в четверг, но по его собственной просьбе. Собеседник агентства отметил, что актер "вел себя корректно и адекватно"."Отстаньте уже от нас, мы не устраивали дебош, мы не полетели по своим причинам, сколько можно врать людям, у нас свои причины, Люся не видела Симферополь", — написал Панин.