Когда ремонт не в радость. Жители посёлка Боголюбово возмущены действиями дорожников. По словам граждан, после обустройства федеральной трассы М-7 к зданиям в поселке невозможно будет подъехать. От ремонта пострадают жители, бизнесмены и туристы. Автобусы с путешественниками больше не смогут останавливаться там, где парковались раньше. Для кого и для чего затеяли капитальный ремонт трассы и как будет выглядеть участок дороги, проходящей через Боголюбово, после реконструкции, узнаете далее.

Когда ремонт не в радость. Жители посёлка Боголюбово возмущены действиями дорожников. По словам граждан, после обустройства федеральной трассы М-7 к зданиям в поселке невозможно будет подъехать. От ремонта пострадают жители, бизнесмены и туристы. Автобусы с путешественниками больше не смогут останавливаться там, где парковались раньше. Для кого и для чего затеяли капитальный ремонт трассы и как будет выглядеть участок дороги, проходящей через Боголюбово, после реконструкции, узнаете далее.(пос. Боголюбово)У жителей домов, прилегающих к федеральной трассе, вопросов пока больше, чем ответов. Не сегодня-завтра дорожники приступят к работам на участке автопути, проходящем возле частного сектора. По проекту, здесь поставят высокий бордюрный камень, за ним оборудуют тротуар, а так же сделают металлические ограждения. Как люди будут подъезжать к себе во двор - непонятно.Денис Поляков, житель дома №111 по ул. Ленина: "Сейчас без проблем, а потом я не знаю, как мы будем подъезжать, если всё перекроют. По проекту, должны полностью перекрыть, и никакого заезда у меня не будет".Открытым остаётся вопрос и вывоза мусора, и подъезд ассенизаторской техники. По словам граждан, небольшие заезды в частный сектор вроде бы планируются. Но их ширины будет явно недостаточно для проезда спецтранспорта.Виктор Морозов, житель дома №107 по ул. Ленина: "У нас ассенизаторские машины подъезжают и выкачивают мусор, а потом машина не сможет туда подъехать, потому что будет стоять бордюр, и ничего не сможем сделать. У машины есть угол разворота, нам оставляют маленький кусочек, а машине надо проехать метров 5-6, чтобы угол разворота был".И если это частные проблемы, то вот отсутствие путешественников на этой смотровой площадке негативно отразиться на региональной туристической отрасли, уверены местные жители. Автобусы с туристами здесь останавливаются ежедневно. Но скоро и им парковаться будет негде.Площадка искусственно создана, и на ней постоянно останавливаются группы туристов. Они сюда подходят, чтобы полюбоваться живописными лугами, церквями. После установки бордюров возле дороги, доступ иностранцев и туристов будет полностью исключён".Но больше всего Максим Кобякин переживает за свой бизнес. Автосервис здесь он открыл почти 20 лет назад. Сейчас дело развивается. Удобный подъезд, стоянка на десяток машин. После же реконструкции федеральной трассы, по словам предпринимателя, у него будет только въезд шириной пять метров и такой же выезд.Максим Кобякин, предприниматель: "Это полный крах. Бизнес не будет функционировать. В эту сторону, в сторону Нижнего, идёт одна полоса движения; чтобы заехать, надо останавливаться, делать манёвры, и эти манёвры не позволяют здесь нормально повернуть. Это создаёт аварийную ситуацию на дороге".Идём к дорожным рабочим, узнавать, каким всё-таки образом они собираются реконструировать этот участок автопути. Строители говорят, без подъездов к домам жителей не оставят. Напротив жилых домов положат специальный бордюрный камень пониженного типа."Целиком асфальт будет, 1,5 метра. Заезд будет ниже, чтобы проехали", - "Металлических ограждений?" - "Здесь не будет", - "А там, у автосервиса?" - "Где заезд есть, вообще не будет".По словам заказчика ремонтных работ, главное в реконструкции федеральной трассы - безопасность водителей и пешеходов. Именно это требование стояло во главе при разработке проекта. В федеральном учреждении "Упрдор Москва-Нижний Новгород" подтвердили, что все жилые дома на этом участке будут оборудованы подъездами, спецтранспорт также без труда сможет заезжать в частный сектор."Ширина проезжей части дороги останется прежней – количество полос движения по окончании ремонта не изменится. Движение на данном участке дороги идёт по трём полосам, что позволяет совершить объезд в случае возникновения препятствия (например, заглохнувшего автомобиля) без риска возникновения существенного затруднения движения. Съезд к автосервису, смотровой площадке и парковке перед автосервисом является несанкционированным и не отвечает требованиям безопасности. Тротуар в данном месте автодороги устраивается по просьбе Администрации посёлка Боголюбово".Подъезды ко всем предприятиям, которые примыкают к федеральной трассе, в Упрдоре называют коммерческими, и решать этот вопрос необходимо исключительно двум сторонам. Так что, в федеральной структуре готовы к диалогу с предпринимателями. И лучше, чтобы он был налажен скорее, пока работы еще можно скорректировать.