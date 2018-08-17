Рекорды строительного комплекса региона впечатляют: за последние 5 лет, по данным властей Костромской области, введено в эксплуатацию почти 1,5 млн квадратных метров жилья.

Рекорды строительного комплекса региона впечатляют: за последние 5 лет, по данным властей Костромской области, введено в эксплуатацию почти 1,5 млн квадратных метров жилья.Завершение программы переселения из аварийного жилищного фонда и новоселье 4631 земляка - ещё одна победа строителей, отмечавших на днях профессиональный праздник. Но проблемы дольщиков остаются из года в год увесистой ложкой дёгтя для отрасли. Есть ли перспективы в разрешении ситуации?Здравствуй, инвесторДолгострой на Некрасовском шоссе – одна из печально известных строек «в долю» в областном центре. Этот многоквартирный дом должен был распахнуть двери для жильцов ещё в октябре 2015 года. Но застройщик оказался не в силах завершить процесс, и стройка была заморожена. Сейчас в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело.Впрочем, незавидная судьба босса – малое утешение для людей, не дождавшихся квартир. Куда важнее для них, что многоэтажка снова прогремела на всю область, только уже по другому поводу: найден инвестор, который завершит возведение дома. И это первый опыт в реализации нового областного закона о защите прав дольщиков. Суть его в том, что инвесторам, взявшим на себя обязательства завершить возведение недостроенных зданий по долевым договорам, в аренду без проведения торгов будут предоставляться земельные участки.Компания-инвестор уже начала подвоз материалов к недострою. В администрации Костромской области уточнили: «Строителям предстоит выполнить подключение дома к коммуникациям, организацию внутренних инженерных сетей, установку окон, внутреннюю отделку, благоустройство прилегающей территории и другое. Компании рекомендовано завершить строительные работы на объекте и сдать его в эксплуатацию до конца 2018 года».Погрязли в проблемахОпасения вызывает и нестабильное финансовое положение некоторых компаний-застройщиков. Так, в одном из строительных холдингов задерживали зарплату рабочим.«В ходе расследования уголовного дела признаны потерпевшими и допрошены в данном статусе более 200 работников, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Костромской области Ольга Вакурова. - В ходе предварительного следствия частично погашена задолженность по заработной плате перед работниками на общую сумму свыше 37 млн рублей».Вероятнее всего, компания будет завершать строительство домов за счёт реализации свободных помещений, собственного имущества, а также земельных участков, не обременённых договорами долевого участия в строительстве.В целом ситуация по региону остаётся напряжённой. Старший помощник областного прокурора Наталья Шумская-Сколдинова озвучила итоги контроля в сфере долевого строительства: «На территории области имеются 7 проблемных объектов (многоквартирные дома). Обманутыми дольщиками признано 118 граждан».Защитить себяВсего в 2018 году по итогам прокурорских проверок исполнения законодательства о долевом жилищном строительстве выявлено 46 нарушений, внесено 18 представлений, за нарушения закона к различным видам ответственности привлечено 11 должностных и юридических лиц. Всё это, наряду с существованием внушительного списка обманутых дольщиков, заставляет потенциальных покупателей жилья переживать: достроят или нет.Языком цифрПо данным регионального департамента строительства, жители региона вложили в долевое строительство 11,219 млрд рублей.В области действуют 75 организаций, привлекающих денежные средства для долевого строительства.119 объектов строятся.4277 договоров долевого участия зарегистрировано на данный момент.