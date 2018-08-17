Вся страна обсуждает сказочное богатство четы юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Состояние в полтора миллиарда рублей, о которых пишут, как выясняется, может оказаться заметно больше.

Вся страна обсуждает сказочное богатство четы юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Состояние в полтора миллиарда рублей, о которых пишут, как выясняется, может оказаться заметно больше."Пресса пишет про 700-метровые апартаменты артистов в 1-м Зачатьевском переулке и 400-метровые в Сеченовском, – рассказали Dni.Ru в окружении артиста. Но мало кто знает, что у каждого из них есть квартиры и в других городах. Например, у Степаненко имеется элитная недвижимость в Сочи".Совместно нажитое имущество Степаненко Петросяна, которое им предстоит поделить, включает в себя антиквариат. В коллекции Евгения Вагановича – картины Шишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. По самым скромным подсчетам их стоимость превышает 30 миллионов долларов. Еще есть коллекция книг – сборники анекдотов XIX-XX веков, сатирические журналы, книги Зощенко и Аверченко, на которых учился Петросян."Особое восхищение вызывает собрание альбомов по искусству, которые Петросян собирает всю жизнь и привозит со всего мира, – рассказали знакомые пары. – Степаненко хочет забрать эти бесценные книги. Но зачем они ей? Своих детей и внуков нет, с племянниками общается через губу. Чтоб она лопнула от своей непомерной жадности и мелочности! Эти альбомы очень пригодились бы Андрею, одному из двух, живущих в Америке, внуков Евгения Вагановича. Андрюша – искусствовед, увлекается живописью, литературой. Он думал, что богатейшая библиотека дедушки достанется ему".Напомним, что на половину всего описанного выше добра Степаненко при разводе не согласна. Она претендует даже на наручные часы Петросяна – хронометр Portugieser Perpetual Calendar швейцарской марки IWC Schaffhausen за 2,5 миллиона рублей."Уйдешь с одной щеткой!" – читается в ее иске между строк. "То имущество, которое по иску должно уйти Елене Григорьевне, занимает три машинописных листа, – сообщили в Хамовническом суде Москвы. – А то, что по мнению Степаненко, причитается Петросяну, – всего несколько строчек".