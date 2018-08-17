Когда я называю по привычке друзей моих заветных имена, всегда на этой странной перекличке, мне отвечает только тишина, – писала Анна Ахматова. 69-летней Алле Пугачевой, друзья и ровесники которой уходят все чаще, эти слова классика серебряного века очень близки.

"Когда я называю по привычке друзей моих заветных имена, всегда на этой странной перекличке, мне отвечает только тишина", – писала Анна Ахматова. 69-летней Алле Пугачевой, друзья и ровесники которой уходят все чаще, эти слова классика "серебряного века" очень близки.Примадонна с мужем и детьми отдыхает сегодня в Юрмале. Но ее безмятежная нега на шикарной вилле "Марта" на Рижском взморье была прервана страшным телефонным звонком. Артистке сообщили, что на 74-м году жизни скончался поэт-песенник Николай Зиновьев.Он является автором легендарной песни Паромщик". В основу сюжета стихотворения Зиновьева легла история реального человека, паромщика Якова Дмитриевича Захарова в послевоенные годы перевозившего на пароме детей, сирот, инвалидов.Эта песня была выпущена в 1986 году и стала одной из самых популярных в репертуаре Аллы Борисовны. Но по воспоминаниям Валерия Леонтьева, изначально песня "Паромщик" была написана специально для него. Леонтьев исполнял песню в своих сольных концертах на протяжении всего 1985 года. Однако когда песню услышала Алла Пугачева, она тоже захотела её записать и включить в свой концертный репертуар, поскольку песня ей очень понравилась.Также песни на стихи Зиновьева исполняли Валерий Леонтьев, София Ротару, Филипп Киркоров, Лариса Долина и другие исполнители. А многие из композиций получили высшие награды всесоюзных, всероссийских и международных музыкальных фестивалях.Зиновьев – многократный лауреат фестиваля "Песня года", литературных премий им. Тютчева, им. Платонова, им. Лермонтова. Он был удостоен звания "Поэт года-2000". Но на его похороны, которые состоятся 19 августа на Химкинском кладбище", Примадонна, очевидно, не поедет – она тяжело переносит жару и дорогу.