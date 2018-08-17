Делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным принимает участие в обсуждении вопросов снятия законодательных барьеров в сфере диверсификации оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В совещании, которое проходит в городе Ковров Владимирской области, также участвует руководство госкорпорации Ростех, представители федеральной и региональной исполнительной власти, а также предприятий.

Делегация Госдумы во главе со спикером нижней палатыВячеславом Володиным принимает участие в обсуждении вопросов снятиязаконодательных барьеров в сфере диверсификации оборонно-промышленногокомплекса (ОПК). В совещании, которое проходит в городе Ковров Владимирской области, также участвует руководство госкорпорации"Ростех", представители федеральной и региональной исполнительнойвласти, а также предприятий.Вместе с Вячеславом Володиным в регион прибыли первый вице-премьер АлександрЖуков, зампред нижней палаты, глава фракции "Единой России" СергейНеверов, руководители думских комитетов по экономической политике,промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев,по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.Спикер начал свой визит с осмотра производственногопотенциала "Ковровского электромеханического завода". Предприятиеславится станкостроительным производством, изготовлением строительно-дорожной,коммунальной, сельскохозяйственной техники.В ходе совещания планируется обсудить законопроекты, которые готовятся в этой сфере. Как отмечал Вячеслав Володин,предприятия оборонки высокотехнологичны и обладают достаточными резервами.Приоритетом, по словам спикера, является выявление барьеров, которые мешают имсоздавать гражданскую продукцию. "За то время, пока действуют санкции, нашегосударство смогло решить ряд задач, в том числе по импортозамещению напредприятиях ОПК. Сейчас мы говорим о развитии уже гражданской компоненты", -сказал председатель нижней палаты.О необходимости диверсификации предприятий ОПК обратилвнимание президент России Владимир Путин в ходе посещения Уфимскогомоторостроительного производственного объединения в январе этого года. Пословам главы государства, доля выпуска гражданской продукции на предприятияхоборонки должна достигнуть 30% к 2025 году.Для решения поставленной президентом задачи в Госдуме попоручению спикера была создана профильная рабочая группа, которую возглавилпервый зампред нижней палаты Александр Жуков. Она занялась анализомзаконодательства и выработкой конкретных предложений по созданию благоприятныхдля диверсификации ОПК условий. В состав рабочей группы вошли представителидумских комитетов по экономической политике, промышленности, инновационномуразвитию и предпринимательству, по государственному строительству изаконодательству и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.