Делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты
Вячеславом Володиным принимает участие в обсуждении вопросов снятия
законодательных барьеров в сфере диверсификации оборонно-промышленного
комплекса (ОПК). В совещании, которое проходит в городе Ковров Владимирской области, также участвует руководство госкорпорации
Ростех, представители федеральной и региональной исполнительной
власти, а также предприятий.
Делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты
Вячеславом Володиным принимает участие в обсуждении вопросов снятия
законодательных барьеров в сфере диверсификации оборонно-промышленного
комплекса (ОПК). В совещании, которое проходит в городе Ковров Владимирской области, также участвует руководство госкорпорации
"Ростех", представители федеральной и региональной исполнительной
власти, а также предприятий.
Вместе с Вячеславом Володиным в регион прибыли первый вице-премьер Александр
Жуков, зампред нижней палаты, глава фракции "Единой России" Сергей
Неверов, руководители думских комитетов по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев,
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
Спикер начал свой визит с осмотра производственного
потенциала "Ковровского электромеханического завода". Предприятие
славится станкостроительным производством, изготовлением строительно-дорожной,
коммунальной, сельскохозяйственной техники.
В ходе совещания планируется обсудить законопроекты, которые готовятся в этой сфере. Как отмечал Вячеслав Володин,
предприятия оборонки высокотехнологичны и обладают достаточными резервами.
Приоритетом, по словам спикера, является выявление барьеров, которые мешают им
создавать гражданскую продукцию. "За то время, пока действуют санкции, наше
государство смогло решить ряд задач, в том числе по импортозамещению на
предприятиях ОПК. Сейчас мы говорим о развитии уже гражданской компоненты", -
сказал председатель нижней палаты.
О необходимости диверсификации предприятий ОПК обратил
внимание президент России Владимир Путин в ходе посещения Уфимского
моторостроительного производственного объединения в январе этого года. По
словам главы государства, доля выпуска гражданской продукции на предприятиях
оборонки должна достигнуть 30% к 2025 году.
Для решения поставленной президентом задачи в Госдуме по
поручению спикера была создана профильная рабочая группа, которую возглавил
первый зампред нижней палаты Александр Жуков. Она занялась анализом
законодательства и выработкой конкретных предложений по созданию благоприятных
для диверсификации ОПК условий. В состав рабочей группы вошли представители
думских комитетов по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству, по государственному строительству и
законодательству и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.