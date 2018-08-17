Гей-парады стали причиной битвы в прямом эфире украинского
телеканала Прямой. Отношения выясняли нардепы от Воли народа
и Радикальной партии.
Гей-парады стали причиной битвы в прямом эфире украинского
телеканала "Прямой". Отношения выясняли нардепы от "Воли народа"
и "Радикальной партии".
Сергей Шахов и Игорь Мосийчук не сошлись во мнениях
относительно способов решения некоторых проблем ЛБГБТ-сообщества. Несогласие плавно переросло в драку. По данным
представителей телеканала, потасовка началась после того, как Шахов обвинил Мосийчука
в посещении гей-парадов.
Из студии народных
избранников вывести удалось, но они продолжили сражение в лифте. У Игоря Мосийчука
большой опыт в подобных битвах. На прошлой неделе он накинулся с кулаками на
депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко. Поводом к стычке
стал тот же вопрос участия в в гей-парадах, передает