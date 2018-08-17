Гей-парады стали причиной битвы в прямом эфире украинского телеканала Прямой. Отношения выясняли нардепы от Воли народа и Радикальной партии.

Гей-парады стали причиной битвы в прямом эфире украинскоготелеканала "Прямой". Отношения выясняли нардепы от "Воли народа"и "Радикальной партии".Сергей Шахов и Игорь Мосийчук не сошлись во мненияхотносительно способов решения некоторых проблем ЛБГБТ-сообщества. Несогласие плавно переросло в драку. По даннымпредставителей телеканала, потасовка началась после того, как Шахов обвинил Мосийчукав посещении гей-парадов.Из студии народныхизбранников вывести удалось, но они продолжили сражение в лифте. У Игоря Мосийчукабольшой опыт в подобных битвах. На прошлой неделе он накинулся с кулаками надепутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко. Поводом к стычкестал тот же вопрос участия в в гей-парадах, передает