Жалуется на незаконное удержание имущества. В нашу редакцию обратился звукорежиссёр Никита Родин. Вот уже три недели молодой человек не может вернуть принадлежащее ему имущество. Помещение, где лежит световая и музыкальная техника, собственник опечатал из-за долгов компании, которая и взяла оборудование у диджея в аренду. Каким образом он оказался заложником конфликта двух юридических лиц и удалось ли ему вернуть дорогостоящее оборудование, узнаете далее.

Жалуется на незаконное удержание имущества. В нашу редакцию обратился звукорежиссёр Никита Родин. Вот уже три недели молодой человек не может вернуть принадлежащее ему имущество. Помещение, где лежит световая и музыкальная техника, собственник опечатал из-за долгов компании, которая и взяла оборудование у диджея в аренду. Каким образом он оказался заложником конфликта двух юридических лиц и удалось ли ему вернуть дорогостоящее оборудование, узнаете далее.Очередная попытка забрать своё имущество из этого здания не увенчалась успехом. Вот уже который раз Никита Родин приходит сюда за техникой, а уходит ни с чем. Диджей рассказывает, в мае сдал музыкальное и световое оборудование в аренду "роллер" школе. В этом здании она снимает помещение под склад оборудования. Как полагается, заключил договор сроком на 2 месяца. В июле пришёл забирать свои колонки и усилители. Вот только двери школы оказались закрыты и опечатаны.Никита Родин, диджей: "Почти месяц я не могу получить своё оборудование, 3 недели я без работы, оцениваю свои убытки в 50 тысяч".Никита позвонил и директору, которому сдавал оборудование в аренду, и даже собственнику торговых площадей. Как выяснилось, у "роллер" школы - долги по аренде. Из-за этого помещение и опечатали. Получается, диджей оказался заложником финансовых противоречий двух юридических лиц. Причём руководители спортивного клуба и представители владельца здания дают диджею противоречивую информацию.Телефонный разговор Никиты Родина с представителем собственника помещений: "Мне бы как своё оборудование забрать?" - "Никак вы его не заберёте, только вместе с "роллерами", это раз, а во-вторых, "роллер" ваше оборудование собирается подписать в счёт аренды, он говорит: "Это моё оборудование", - "Как интересно", - "Он мне счетами махал: "Вот, смотри: у меня документы, накладные... Тут только одни колонки денег стоят, это всё моё!"Александр Уткин, директор "роллер" школы: "Аппаратура не наша, а Никиты, я им сказал и сказал давно, когда он попросил аппаратуру забрать, потому что она ему нужна. Я Никите дал контакты, нас туда не пустили, сказали, пока не будут подписаны бумаги, вы в зал не попадёте".Устав отменять мероприятия из-за отсутствия оборудования, диджей написал собственникам претензию. Вот только принимать её они не стали. Почитав законы, Никита Родин отправил её по почте и параллельно написал заявление в полицию на незаконное удержание имущества. Нам не пришлось обращаться за комментариями к представителям собственника. Спустя 10 минут после начала съёмки они вышли к нам сами. Мужчины пояснили: они знают, что необходимые документы, а это чеки на оборудования и договор аренды, у диджея на руках. И по-человечески Никиту понимают. Но есть и юридическая процедура, которую нужно соблюсти.Владимир Нестеров, представитель собственника здания: "Допустим, пришёл с улицы человек и говорит, вот у меня есть документы, я хочу это забрать, я как представитель собственника, арендодатель. Я не могу отдать имущество, которое находится на площади арендатора, без арендатора. Я вчера попросил, чтобы арендатор появился, его нет. Помещение опечатано, мы не можем туда войти без представителя, кто у нас арендовал".Стоит отметить, что директор школы Александр Уткин обещал быть на этой встрече, но слово своё не сдержал и не пришёл. Несколько недель до него не могут дозвониться и арендодатели, пояснили мужчины, которые не меньше диджея заинтересованы в том, чтобы решить накопившиеся вопросы. И теперь обе стороны будут решать вопрос.Никита Родин, диджей: "То, что я услышал сейчас, отличается от телефонных разговоров; безусловно, это намного приятней, чем то, что было. Будем искать представителей "роллер" школы и забирать моё оборудование".Развязка этой истории наступила очень быстро. Герои нашего материала уже после съемок сообщили, что директор школы нашелся, трехсторонняя встреча состоялась и часть вопросов удалось решить. В том числе, отдать оборудование диджею. Технику он планирует сдавать в аренду и дальше, вот только после этой истории в договоре наверняка появится новый пункт, регламентирующий действия сторон, и сумма неустойки. Если же и у вас произошла такая ситуация, то необходимо написать претензию задействованным в конфликте сторонам, отправить ее с уведомлением, а также обратиться в полицию. Если ситуация не решится и после этого, придется подавать иск в суд.