Авария с фурой на Южной объездной Владимира. По предварительной информации, в пятницу в 8.30 утра автомобиль Митсубиси, двигавшийся со стороны Москвы в направлении Нижнего Новгорода, по неустановленной причине выехал на встречку.

Авария с фурой на Южной объездной Владимира. По предварительной информации, в пятницу в 8.30 утра автомобиль "Митсубиси", двигавшийся со стороны Москвы в направлении Нижнего Новгорода, по неустановленной причине выехал "на встречку". Там он столкнулся с фурой "Скания". Как сообщают в госавтоинспекции, медицинская помощь не понадобилась никому из участников ДТП. Судя по всему, серьёзно пострадали только их транспортные средства. Причины аварии устанавливаются.