В Санкт-Петербурге Зенит проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с минским Динами. Первая встреча, прошедшая неделю назад в Минске, завершилась победой динамовцев 4:0.

В Санкт-Петербурге "Зенит" проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с минским "Динами". Первая встреча, прошедшая неделю назад в Минске, завершилась победой динамовцев 4:0.Результат первой встречи оставляет "Зениту" мизерные шансы на выход в раунд плей-офф. Однако лидер российской премьер-лиги постарается добиться необходимого результата – победы в пять мячей.Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал стартовый состав своей команды. С первых минут начнут встречу Андрей Лунев, Эльмир Набиуллин, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Александр Анюков, Эрнани, Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Александр Ерохин и Артем Дзюба. У "Динамо" в стартовом составе выйдут: Андрей Горбунов, Максим Швецов, Нино Галович, Сейду Яхая, Луиш Роша, Динко Треботич, Филипп Иванов, Роман Бегунов, Владимир Хващинский, Игорь Шитов и Никита Корзун.