Дорогомиловский суд Москвы принял решение выпустить из следственного изолятора подсудимую, проходящую по делу экстремистского сообщества Новое величие Марию Дубовик, назначив ей меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 сентября.

Дорогомиловский суд Москвы принял решение выпустить из следственного изолятора подсудимую, проходящую по делу экстремистского сообщества "Новое величие" Марию Дубовик, назначив ей меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 сентября.Как передает ТАСС, такое решение в отношении 19-летней Дубовик приняла судья Ирина Деваева, удовлетворив тем самым, ходатайство Следственного комитета России.Ранее аналогичное решение она приняла в отношении 18-летней Анны Павликовой, которая с марта 2018 года с марта 2018 года содержалась в СИЗО по уголовному делу по статье "организация экстремистского сообщества".Речь идет о некоем сообществе под названием "Новое величие", целью которого по мнению следствия, являлось свержение в России конституционного строя и установление временного правительства.По словам защиты девушек, обвинение построено на показаниях трех сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.Всего по делу проходит 10 человек.