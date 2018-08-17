Телеведущий Андрей Малахов решил наставить на путь истинный балерину Анастасию Волочкову. Шоумен и его команда отсняли разоблачительный выпуск Прямого эфира телеканала Россия 1.

Телеведущий Андрей Малахов решил наставить на путь истинный балеринуАнастасию Волочкову. Шоумен и его команда отсняли разоблачительный выпуск "Прямогоэфира" телеканала "Россия 1".Об этом в своем Instagram рассказала Дана Борисова. Телеведущаявместе с дочкой участвовала в съемках эпизода.Услышанное в студии произвело на Борисову очень сильное впечатление."Это 💣Такого о поведении #волочкова 🙈выдаже в страшном сне НЕ МОЖЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ 😁 🍷Некоторые вещи,которые выяснились ,мне стыдно даже озвучивать 😲(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", – написала ошарашеннаяДана в микроблоге.При этом телеведущая убеждена: Малахов "добрый и настоящийдруг", и он искренне хочет помочь потерявшей стыд балерине. Что касается тех, кто убеждает Волочкову,будто она лучшая, а все остальные ей просто завидуют, то они на самом делепроявляют настоящее малодушие, сообщает .Отметим, что Анастасия Волочкова постояннонаходится в центре скандала. Выкладывая в Сеть пошлые фотографии, она будоражит интернет-общественность. Кпримеру, на днях артистка запечатлела себя возле унитаза в греческом отеле. Онапросто скинула лифчик, осталась в едва прикрывающих стыд трусиках от бикини истала позировать. Поклонники дивы, в свою очередь, не оценили такой открытостикумира. Фанаты снова поспешили напомнить Волочковой, что она уже никогоне удивит своими обнаженными снимками. Покажите мне место, куда надоблевать! Светская львица", "Вот понесло женщину", "Что же унее такое в жизни произошло, что прям вот так", – писали шокированные подписчики.