Злоумышленники совершили разбойные нападения на магазин и ломбарды с целью хищения денежных средств и ювелирных изделий. Общая сумма ущерба составила порядка 10,7 млн рублей...

«На основании материалов уголовного дела о разбойных нападениях на ломбарды и магазин, расследованного в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, приговором суда признаны виновными двое приезжих из ближнего зарубежья. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 12 и 14 лет», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Как установлено в ходе предварительного следствия, в период с марта по май 2016 года злоумышленники совершили два разбойных нападения на магазин и ломбард с целью хищения денежных средств и ювелирных изделий. Фигуранты использовали огнестрельное и пневматическое оружие, медицинские маски, а также пластиковые жгуты, которыми фиксировали руки потерпевших. Общая сумма материального ущерба составила свыше 3,7 млн рублей.Кроме того, один из соучастников, используя пневматическое оружие, совершил разбойное нападение на ломбард в сентябре 2016 года. Сумма ущерба составила около 7 млн рублей.Полученными денежными средствами и ценным имуществом мужчины распорядились по своему усмотрению.Один из злоумышленников был задержан в мае 2016 года, второй – в ноябре того же года. При проведении обысков в жилищах обвиняемых обнаружено и изъято оружие, которое в установленном законом порядке осмотрено и признано вещественным доказательством по уголовному делу.В декабре 2017 года уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением передано для рассмотрения по существу в Бабушкинский районный суд г. Москвы.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28