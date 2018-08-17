Военные профессионалы считают Игоря Родобольского уникальным
летчиком. Недавно его имя занесли в Книгу рекордов Вооруженных сил России – как
самого титулованного офицера. Но даже закаленный в боях пилот растерялся,
встретившись с президентом.
Военные профессионалы считают Игоря Родобольского уникальным
летчиком. Недавно его имя занесли в Книгу рекордов Вооруженных сил России – как
самого титулованного офицера. Но даже закаленный в боях пилот растерялся,
встретившись с президентом.
Игорь Родобольский,
помимо Звезды Героя России, имеет два ордена Красной Звезды, три ордена
Мужества, орден "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й
степени, орден "За военные заслуги", а медалей – без счета. Одно
награждение запомнилось герою особенно ярко.
Звание Героя России Игорю Родобольскому присвоили в 2003
году. В карьере пилота было 12 боевых эпизодов – за каждый из которых, по
мнению командования, можно было давать Звезду. Церемония награждения проходила
в Екатерининском зале Кремля. Игоря вызвали вторым. Он, как положено,
промаршировал по ковровой дорожке к президенту.
"Представляюсь: "Товарищ Верховный
главнокомандующий! Подполковник…" И меня заклинило – фамилию забыл!
Владимир Владимирович увидел и по плечу похлопал: "Подполковник,
успокойтесь". Он так улыбнулся. Может быть, в зале ничего и не поняли.
Собрался, вспомнил: "Подполковник Родобольский", – рассказал
журналистам герой.
Игорь окончил вертолетное училище в Сызрани в 1983 году.
Вместе с женой Ларисой уехал служить в Венгрию, став командиром экипажа Ми-8. Оттуда
послали в Афганистан, потом в Чечню. В общей сложности Родобольский провел на
войне 10 лет. Ему зачастую поручали задачи из разряда невыполнимых.
"Спасали наших ребят, попадавших в ситуации, из которых
им никак нельзя выбраться. Они были обречены. Оставалось два варианта: либо
умереть, либо сдаться в плен. Многие выбирали умереть. Когда ты знаешь, что
только от тебя зависит жизнь этих людей, тогда не думаешь ни о чем. Я мог
погибнуть раз 20-30. Может, больше. Видимо, Бог следит сверху, оберегает",
– вспоминает офицер.
О наградах герой рассказывать не любит. Считает, что
хвастаться нечем – он просто выполнял свой долг. Но признается: все же приятно,
что государство его оценило, пишет еженедельник "Звезда".