Военные профессионалы считают Игоря Родобольского уникальным летчиком. Недавно его имя занесли в Книгу рекордов Вооруженных сил России – как самого титулованного офицера. Но даже закаленный в боях пилот растерялся, встретившись с президентом.

Военные профессионалы считают Игоря Родобольского уникальнымлетчиком. Недавно его имя занесли в Книгу рекордов Вооруженных сил России – каксамого титулованного офицера. Но даже закаленный в боях пилот растерялся,встретившись с президентом.Игорь Родобольский,помимо Звезды Героя России, имеет два ордена Красной Звезды, три орденаМужества, орден "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-йстепени, орден "За военные заслуги", а медалей – без счета. Однонаграждение запомнилось герою особенно ярко.Звание Героя России Игорю Родобольскому присвоили в 2003году. В карьере пилота было 12 боевых эпизодов – за каждый из которых, помнению командования, можно было давать Звезду. Церемония награждения проходилав Екатерининском зале Кремля. Игоря вызвали вторым. Он, как положено,промаршировал по ковровой дорожке к президенту."Представляюсь: "Товарищ Верховныйглавнокомандующий! Подполковник…" И меня заклинило – фамилию забыл!Владимир Владимирович увидел и по плечу похлопал: "Подполковник,успокойтесь". Он так улыбнулся. Может быть, в зале ничего и не поняли.Собрался, вспомнил: "Подполковник Родобольский", – рассказалжурналистам герой.Игорь окончил вертолетное училище в Сызрани в 1983 году.Вместе с женой Ларисой уехал служить в Венгрию, став командиром экипажа Ми-8. Оттудапослали в Афганистан, потом в Чечню. В общей сложности Родобольский провел навойне 10 лет. Ему зачастую поручали задачи из разряда невыполнимых."Спасали наших ребят, попадавших в ситуации, из которыхим никак нельзя выбраться. Они были обречены. Оставалось два варианта: либоумереть, либо сдаться в плен. Многие выбирали умереть. Когда ты знаешь, чтотолько от тебя зависит жизнь этих людей, тогда не думаешь ни о чем. Я могпогибнуть раз 20-30. Может, больше. Видимо, Бог следит сверху, оберегает",– вспоминает офицер.О наградах герой рассказывать не любит. Считает, чтохвастаться нечем – он просто выполнял свой долг. Но признается: все же приятно,что государство его оценило, пишет еженедельник "Звезда".