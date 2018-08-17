День рождения Костромы отметили с размахом: более сорока мероприятий прошли в областном центре в минувшие выходные.

День рождения Костромы отметили с размахом: более сорока мероприятий прошли в областном центре в минувшие выходные.Интерес к жемчужине «Золотого кольца России» со стороны путешественников в праздничные дни вырос. Но только ли парадные виды смогли лицезреть тысячи приезжих? Наш корреспондент прогулялся по центру, где пересекаются несколько пешеходных туристических маршрутов.Лестницы без ступенекНабережная Волги - одно из украшений города. Возрождающийся Костромской кремль, цветочные часы и множество клумб, пристань, беседка Островского – прекрасные виды никого не оставляют равнодушным. В шаговой доступности Центральный парк и Торговые ряды. Только вот гостям, прибывшим в наш город на теплоходах, предстоит преодолеть немало препятствий, перед тем как оказаться у культурных объектов: вверх от причалов ведёт лестница, которая далеко не в идеальном состоянии.«Подъём крутой, и лестницу не миновать, - поделилась туристка из Нижнего Новгорода Ирина Родина. - Ступеньки с выбоинами, такое ощущение, что они крошатся под ногами. Местами их просто нет. После лестницы начинается булыжная мостовая, которая для меня, человека с больными ногами, вообще непреодолима. Я пошла по обочине, где торчат из земли трубы. А если на эту арматуру кто-то упадёт? В общем, дорога в центр с набережной не доставила мне удовольствия: вместо созерцания видов я постоянно смотрела под ноги».Это не единственная проблемная лестница на набережной. Спуск рядом со смотровой площадкой и беседкой Островского в ужасающем состоянии: плиты лестниц разбиты, из ограждения вылетели кирпичи. Между тем допуск на опасную территорию не закрыт, и, кроме жителей окрестных домов, спуском часто пользуются праздно гуляющие по центру туристы.Беседка не нужна?Впрочем, если разваливающиеся лестницы могут попасть на снимки не к каждому туристу, то вот красоты смотровой площадки рядом с будущим кремлём, а также беседка Островского обязательно в объективе. И здесь тоже не без проблем. На смотровую площадку ведёт ещё одна лестница, тоже весьма печального вида, с признаками разрушения. Наверху – поломанное ограждение.«Кострома - прекрасный старинный город, но видно, что средств на приведение центра в порядок не хватает, - посетовала гостья из Челябинска Анжелика Чернова. – Даже в Торговых рядах не везде отремонтированы крыша, лестницы, дорожки. Это сразу бросилось в глаза. И ещё: мало фонтанов и скульптур».Но самая удручающая картина – у беседки. Здесь всегда много гостей города, выбирающих удачный ракурс. Уникальная постройка требует капремонта. Фасады, ограждения, лестницы, бортовые камни, пешеходная площадка – всё нуждается в восстановлении. По сведениям комитета городского хозяйства, на работы планируется потратить около 7,5 млн рублей. Только вот на первый аукцион никто из потенциальных исполнителей работ не заявился. В администрации Костромы сообщили: «С целью повышения заинтересованности потенциальных подрядчиков, в аукционную документацию внесены изменения. Муниципальным контрактом будет предусмотрена авансовая оплата 20% общей стоимости ремонта и поэтапная приёмка и оплата по видам работ». При любом развитии событий очевидно, что этот туристический сезон беседка Островского закончит в старом состоянии.Кто хозяин?Однако не всегда виновата нехватка денег в городском кошельке. «По адресу ул. Островского, д.1/2 есть лестница, которая ведёт к Молочной горе и спуску к Волге. Лестница в крайне плачевном состоянии, разбита вся плитка, ступеньки размыты. Это центр города, туристическая зона!» - пожаловалась весной местная жительница Ксения Александровна в электронной приёмной городских властей. Но в комитете городского хозяйства заявили: «Указанная лестница согласно плану межевания относится к многоквартирному дому и является общедомовым имуществом». Соответственно, вопрос должен решаться на общем собрания собственников помещений дома. Конечно, при наличии средств.Пока же туристы ходят и по этой лестнице в центре, и по остальным спускам. И им всё равно, кто и за чей счёт должен делать ремонт. У гостей остаётся лишь общее впечатление от Костромы и фото не всегда приглядных мест.