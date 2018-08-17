В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения на территории г. Москвы пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»...

В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения в период с 20:00 18 августа до 09:00 19 августа 2018 года на территории г. Москвы пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».Столичная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть более внимательными к данной проблеме, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.Также ГИБДД г. Москвы обращается к водителям с убедительной просьбой не садиться за руль в состоянии опьянения. Для безопасности всех участников дорожного движения воспользуйтесь услугами такси или общественным транспортом.Следует также помнить, что за вождение в нетрезвом виде водитель может быть лишен права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, ему грозит штраф в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81