Актер Алексей Панин прокомментировал ситуацию на борту самолета Симферополь-Москва. По словам артиста, он и его дочь покинули рейс из-за того, что им внезапно захотелось задержаться на курорте еще на денек.

Актер Алексей Панин прокомментировал ситуацию на борту самолетаСимферополь-Москва. По словам артиста, он и его дочь покинули рейс из-за того,что им внезапно захотелось задержаться на курорте еще на денек.Алексей рассказал, что просто исполнил каприз наследницы. "Просто моя дочка сказала: "я хочу остаться", ясказал: "хорошо, остаемся". Я подошел к стюардессе и шепнул ей наушко. Все, не было проблем. Я даже голос не повышал. Сотрудники милиции, когдамы вышли из самолета, купили моей дочке мороженое", – сообщил Алексей эфирерадио "Комсомольская правда".По словам звезды, скандал раздули люди, которые находились втот момент на борту. Алексей не понимает, зачем пассажиры снимали все на камерымобильного. "Я посмотрел сейчас интернет и не увидел даже себя в кадре. Может,я не все видел и посмотрел", – предположил Панин.Актер клянется, что не устраивал никакого дебоша, а ситуациявокруг его имени специально разжигается прессой. Мол, журналисты "назначили"его скандалистом и делают героем новостей."Понимаете, СМИ продолжают настойчиво долбить людям вголову, что Алексей Панин скандалист и пьет", – посетовала знаменитость.Алексей уверил, что выпивает крайне редко. Он признался, что употреблялалкоголь в Крыму, "но не больше, чем другие люди".Напомним, накануне поздно вечером почти на два часа былзадержан вылет лайнера Симферополь – Москва. Когда самолет был готовотправиться в путь, Алексей решил встать и походить по салону. Бортпроводникипопросили артиста вернуться на место, но он отказался выполнять распоряжения.Экипажу пришлось прибегнуть к помощи полиции. Панина и егодочь вывели из салона, из-за странного поведения артиста рейс был задержан. Добавим,что представители авиакомпании "Россия" планируют заставить Алексеявозместить убытки связанные с многочасовой отсрочкой начала полета.