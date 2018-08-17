Актер Алексей Панин прокомментировал ситуацию на борту самолета
Симферополь-Москва. По словам артиста, он и его дочь покинули рейс из-за того,
что им внезапно захотелось задержаться на курорте еще на денек.
Актер Алексей Панин прокомментировал ситуацию на борту самолета
Симферополь-Москва. По словам артиста, он и его дочь покинули рейс из-за того,
что им внезапно захотелось задержаться на курорте еще на денек.
Алексей рассказал, что просто исполнил каприз наследницы. "Просто моя дочка сказала: "я хочу остаться", я
сказал: "хорошо, остаемся". Я подошел к стюардессе и шепнул ей на
ушко. Все, не было проблем. Я даже голос не повышал. Сотрудники милиции, когда
мы вышли из самолета, купили моей дочке мороженое", – сообщил Алексей эфире
радио "Комсомольская правда".
По словам звезды, скандал раздули люди, которые находились в
тот момент на борту. Алексей не понимает, зачем пассажиры снимали все на камеры
мобильного. "Я посмотрел сейчас интернет и не увидел даже себя в кадре. Может,
я не все видел и посмотрел", – предположил Панин.
Актер клянется, что не устраивал никакого дебоша, а ситуация
вокруг его имени специально разжигается прессой. Мол, журналисты "назначили"
его скандалистом и делают героем новостей.
"Понимаете, СМИ продолжают настойчиво долбить людям в
голову, что Алексей Панин скандалист и пьет", – посетовала знаменитость.
Алексей уверил, что выпивает крайне редко. Он признался, что употреблял
алкоголь в Крыму, "но не больше, чем другие люди".
Напомним, накануне поздно вечером почти на два часа был
задержан вылет лайнера Симферополь – Москва. Когда самолет был готов
отправиться в путь, Алексей решил встать и походить по салону. Бортпроводники
попросили артиста вернуться на место, но он отказался выполнять распоряжения.
Экипажу пришлось прибегнуть к помощи полиции. Панина и его
дочь вывели из салона, из-за странного поведения артиста рейс был задержан. Добавим,
что представители авиакомпании "Россия" планируют заставить Алексея
возместить убытки связанные с многочасовой отсрочкой начала полета.