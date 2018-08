До начала нового учебного года остается совсем немного времени. В эти дни родители и их чада бегают по школьным базарам, покупая тетради, учебники, канцелярские принадлежности и прочие необходимые вещи. Но зачем обивать пороги магазинов, если можно приобрести все необходимое в Сети? Таким образом вы сэкономите не только время, но и деньги: при покупке товаров в интернет-магазинах можно воспользоваться промокодами, которые дают скидку на желаемый товар.

До начала нового учебного года остается совсем немного времени. Вэти дни родители и их чада бегают по школьным базарам, покупая тетради,учебники, канцелярские принадлежности и прочие необходимые вещи. Но зачем обивать пороги магазинов, если можно приобрести все необходимое в Сети? Таким образом вы сэкономите не только время, но и деньги:при покупке товаров в интернет-магазинах можно воспользоваться промокодами, которые даютскидку на желаемый товар.Широкий ассортимент к новому учебному году можно найти насайте книжного магазина "Буквоед". По в специальном разделе на сайте Dni.Ru зарегистрированные пользователи имеютвозможность получить скидку 5% при заказе на сумму от 500 рублей.В разделе сайта интернет-магазина "Все для школы"представлены рабочие тетради, задачники, тексты, контрольные и проверочныематериалы, справочники, книги для чтения, материалы по ЕГЭ, ОГЭ и промежуточнойаттестации и многое другое.Интересующий товар также можно найти путем клика поинтересующему школьного предмету – алгебра, геометрия, русский язык,литература, чтение, информатика и другие. После этого на экране появятся весьассортимент по конкретному предмету.В целом выбор желаемой книги в интернет-магазине прост,интерфейс сайта очень удобен. В интернет-магазине можно найти не только товары для школы,но и художественную, деловую и прочую литературу. Всего в "Буквоеде"представлены более двух миллионов книг на всех языках мира. Есть курьерскаядоставка, работают более пяти тысяч пунктов самовывоза.Найти товары к школе можно и на сайте московскогоиздательства "Манн, Иванов и Фербер", известного своими интересными, яркими икреативными книгами. В канун нового учебного года продавец предлагает скидку20% по на подборку книг "Back to school".В ней можно найти интересные пособия по каждому из школьныхпредметов. Долой скучные заучивания и зубрежку сухих фактов! С коллекцией"Back to school" познание окружающего мира станет приятным и увлекательным.Не проходите мимо тетрадей математической серии Kumon. Задачи, составленные вигровой форме, придутся по душе даже тем, кто не очень любит эту науку. Для познания литературного мира советует альбом"Литературные дудлы". Собранные в нем творческие задания помогутребенку познакомиться с авторами, их произведениями и персонажами.А в книге"Мир природы" ребенок узнает о биологии, составит свое представлениео природе. Кроме того, в ассортименте "Back to school" собраныувлекательные книги по истории, астрономии, географии.Скидки по в размере 10% и 20% предоставляет икрупнейший магазин электронных книг "ЛитРес". В специальном разделена сайте есть детская литература – фантастика, приключенческая проза, школьныеучебники для самых разных классов, а также справочники, курсы иностранныхязыков и прочее.Ежемесячная аудитория сервисов "ЛитРес" – более12,5 миллиона человек. Компания разработала 25 приложений для чтения ипрослушивания электронных книг, в том числе "ЛитРес: Читай!" и"ЛитРес: Слушай!" для мобильных платформ под управлением операционныхсистем iOS, Android, Windows Phone 8.В свою очередь, центр онлайн-обучения Фоксфорд предлагаеткурсы для учащихся 3-11 классов со скидкой 20%. Опытные репетиторы, преподающиев ведущих российских вузах, помогут ребенку подтянуть знания по школьнойпрограмме, подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ.Огромный плюс школы – возможность онлайн-обучения. Благодаряэтому можно выбрать удобный для ребенка график. Показателем эффективностикурсов в "Фоксфорд" служат результаты учеников. Многие из нихпоступили в дальнейшем в ведущие российские вузы.