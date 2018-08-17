До начала нового учебного года остается совсем немного времени. В
эти дни родители и их чада бегают по школьным базарам, покупая тетради,
учебники, канцелярские принадлежности и прочие необходимые вещи. Но зачем обивать пороги магазинов, если можно приобрести все необходимое в Сети? Таким образом вы сэкономите не только время, но и деньги:
при покупке товаров в интернет-магазинах можно воспользоваться промокодами, которые дают
скидку на желаемый товар.
До начала нового учебного года остается совсем немного времени. В
эти дни родители и их чада бегают по школьным базарам, покупая тетради,
учебники, канцелярские принадлежности и прочие необходимые вещи. Но зачем обивать пороги магазинов, если можно приобрести все необходимое в Сети? Таким образом вы сэкономите не только время, но и деньги:
при покупке товаров в интернет-магазинах можно воспользоваться промокодами, которые дают
скидку на желаемый товар.
Широкий ассортимент к новому учебному году можно найти на
сайте книжного магазина "Буквоед". По в специальном разделе на сайте Dni.Ru зарегистрированные пользователи имеют
возможность получить скидку 5% при заказе на сумму от 500 рублей.
В разделе сайта интернет-магазина "Все для школы"
представлены рабочие тетради, задачники, тексты, контрольные и проверочные
материалы, справочники, книги для чтения, материалы по ЕГЭ, ОГЭ и промежуточной
аттестации и многое другое.
Интересующий товар также можно найти путем клика по
интересующему школьного предмету – алгебра, геометрия, русский язык,
литература, чтение, информатика и другие. После этого на экране появятся весь
ассортимент по конкретному предмету.
В целом выбор желаемой книги в интернет-магазине прост,
интерфейс сайта очень удобен. В интернет-магазине можно найти не только товары для школы,
но и художественную, деловую и прочую литературу. Всего в "Буквоеде"
представлены более двух миллионов книг на всех языках мира. Есть курьерская
доставка, работают более пяти тысяч пунктов самовывоза.
Найти товары к школе можно и на сайте московского
издательства "Манн, Иванов и Фербер", известного своими интересными, яркими и
креативными книгами. В канун нового учебного года продавец предлагает скидку
20% по на подборку книг "Back to school".
В ней можно найти интересные пособия по каждому из школьных
предметов. Долой скучные заучивания и зубрежку сухих фактов! С коллекцией
"Back to school" познание окружающего мира станет приятным и увлекательным.
Не проходите мимо тетрадей математической серии Kumon. Задачи, составленные в
игровой форме, придутся по душе даже тем, кто не очень любит эту науку. Для познания литературного мира советует альбом
"Литературные дудлы". Собранные в нем творческие задания помогут
ребенку познакомиться с авторами, их произведениями и персонажами.
А в книге
"Мир природы" ребенок узнает о биологии, составит свое представление
о природе. Кроме того, в ассортименте "Back to school" собраны
увлекательные книги по истории, астрономии, географии.
Скидки по в размере 10% и 20% предоставляет и
крупнейший магазин электронных книг "ЛитРес". В специальном разделе
на сайте есть детская литература – фантастика, приключенческая проза, школьные
учебники для самых разных классов, а также справочники, курсы иностранных
языков и прочее.
Ежемесячная аудитория сервисов "ЛитРес" – более
12,5 миллиона человек. Компания разработала 25 приложений для чтения и
прослушивания электронных книг, в том числе "ЛитРес: Читай!" и
"ЛитРес: Слушай!" для мобильных платформ под управлением операционных
систем iOS, Android, Windows Phone 8.
В свою очередь, центр онлайн-обучения Фоксфорд предлагает
курсы для учащихся 3-11 классов со скидкой 20%. Опытные репетиторы, преподающие
в ведущих российских вузах, помогут ребенку подтянуть знания по школьной
программе, подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ.
Огромный плюс школы – возможность онлайн-обучения. Благодаря
этому можно выбрать удобный для ребенка график. Показателем эффективности
курсов в "Фоксфорд" служат результаты учеников. Многие из них
поступили в дальнейшем в ведущие российские вузы.