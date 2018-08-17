Писатель и драматург Александр Каневский с 1991 года живет и работает в Израиле. Автор многих сценариев Фитиля и Кабачка 13 стульев, один из ведущих Вокруг смеха откровенно рассказал, почему эмигрировал.

Писатель и драматург Александр Каневский с 1991 года живет иработает в Израиле. Автор многих сценариев "Фитиля" и "Кабачка "13 стульев", один из ведущих "Вокруг смеха" откровеннорассказал, почему эмигрировал.По словам Александра, он перестал видеть будущее в своейстране, и это было равносильно катастрофе, ведь драматург не может "жить без завтра"."Плюс беспросветный парад непрофессионализма, который стал особо виден, когдапредприятия начали выходить на самоокупаемость", – отметил Каневский.Еще одним основанием для отъезда стал разгул Национально-патриотическогофронта "Память" – русская ультраправая антисемитская организация, пословам Александра Семеновича, выживала из страны ученых, писателей, инженеров.Талантливые люди покидали страну, а правительство не старалось их удержать. "Итогда я решил: раз мы не нужны – едем! Я еще не знал, куда уезжал отсюда", -рассказал писатель.Александр Семенович вспомнил, что документы оформили очень быстро, однако багаж отправить так и не удалось. Он и егосупруга Майя решили ехать налегке. "В течение двухпоследних недель до вылета к нам каждый вечер приходили друзья, родственники,соседи. Стол был постоянно накрыт. Выпивали, прощались, шутили, плакали,говорили тосты, и каждый что-нибудь увозил с собой: люстру, ковер, посуду,книги, одежду…" – поведал Каневский.Израиль встретил чету хорошо. Какое-то время писатель занималсяорганизацией фестиваля смеха "Балаган". При поддержке мэра Тель-Авива АлександрСеменович открыл центр смеха, в котором организовал детский музыкальный театр.Издавал юмористические журналы для взрослых и детей и сатирическую газету. Далеедраматург создал театр комедии "Какаду". А в 2003-м Каневский вернулся кписательскому труду, сообщает .