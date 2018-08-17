Проекты решений запрета пассажирских автобусных перевозок и железнодорожного сообщения с Россией подготовило министерство инфраструктуры Украины. Министр Владимир Омелян пообещал в ближайшее время отправить их на согласование правительству.

Проекты решений запрета пассажирских автобусных перевозок и железнодорожного сообщения с Россией подготовило министерство инфраструктуры Украины. Министр Владимир Омелян пообещал в ближайшее время отправить их на согласование правительству.Владимир Омелян подчеркнул, что запрет на транспортное сообщение обезопасит украинцев, которые ездят в Россию. "У нас есть несколько сильных ответных ударов, — заявил он в эфире "Пятого канала". — В Москву будут ходить только медведи. Если мы воюем, то нечего туда ездить". При этом министр преподносит эту инициативу как ответ на якобы российскую блокаду Азовского моря после задержания в Херсоне российского судна "Механик Погодин" и траулера "Норд", сообщает ТАСС.В МИД России назвали инициативу украинского министра абсурдной. Рассуждения украинского министра Омеляна фактически направлены на блокаду любых контактов между гражданами Украины и России, подчеркнул статс-секретарь, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.При этом решение о запрете сообщения лежит и вне экономики: три из пяти наиболее выгодных с коммерческой точки зрения поездов компании "Укрзализныця" следуют в Россию и обратно. Российские поезда на Украину не ходят после весны 2014 года. По украинской территории проходит лишь один транзитный поезд Москва-Кишинев-Москва с остановкой.Для обхода Украины Москва еще в 2017 году построила участок железной дороги в Ростовской области. Также в октябре 2015 года была прервано авиасообщение между Россией и Украиной после того, как Киев запретил выполнять полеты российским авиакомпаниям. Москва на этот запрет ответила зеркально.Запрет Киева на сообщение Украины с Россией – это репрессии против собственных граждан, считает вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.Он предложил разобраться, кому хуже делает министр украинской инфраструктуры. По мнению Полонского, запрет нарушает одно из основных прав — свободу перемещения."Инициативы Омеляна напоминают персонажа гоголевского "Ревизора" — унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла", — подчеркнул Полонский.В 2014 году Украина прекратила все виды сообщения с российским Крымом. На этом участке через украино-российскую границу допускаются только автобусы и легковые автомобили. Киев ввел грузовую блокаду Крыма, пообещав заморить крымчан и севастопольцев голодом. Снабжение Крыма после этого стало осуществляться через Керченскую паромную переправу. В 2018 году в строй вступил Крымский мост, который связал Крымский полуостров с материковой частью России.