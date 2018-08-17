Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио и туринский футбольный клуб Ювентус согласовали условия расторжения контракта, о чем сообщает пресс-служба команды. Футболист, которому на данный момент 32 года, 25 лет провел в клубе.

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио и туринский футбольный клуб "Ювентус" согласовали условия расторжения контракта, о чем сообщает пресс-служба команды. Футболист, которому на данный момент 32 года, 25 лет провел в клубе.В 1993 году в возрасте семи лет он был зачислен в академию, а с 2006 года начал выступать за основную команду. За это время полузащитник провел 292 матча за основную команду "Ювентуса", в которых он забил 33 мяча. Маркизио семь раз выигрывал чемпионат Италии и четыре раза Кубок Италии.