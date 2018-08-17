Даже суд не спасает от плесени в квартире. Жители Пиганова страдают от воды в подвалах. Дома только построили, но в микрорайоне явные проблемы с инженерной инфраструктурой. Кто должен довести всё до ума и когда в подвалах появятся насосы для откачки воды? К кому пигановцы обратились как в последнюю инстанцию, знает Александр Инин.

Даже суд не спасает от плесени в квартире. Жители Пиганова страдают от воды в подвалах. Дома только построили, но в микрорайоне явные проблемы с инженерной инфраструктурой. Кто должен довести всё до ума и когда в подвалах появятся насосы для откачки воды? К кому "пигановцы" обратились как в последнюю инстанцию, знает Александр Инин.(мкрн. Пиганово)Микрорайон Пиганово - с виду, как игрушка. Маленькие разноцветные домики. Тишина. Но, если присмотреться, отмостки и площадки перед входом в подъезды проваливаются."Оно всё оседает. То есть, вот у нас за неделю, за две образовалось ещё больше провал".А в некоторых подвалах вода. В зависимости от времени года - то прибывает, то убывает. Представитель упракомпании проблему не отрицает. Говорит, вода попадает в подвалы из-за рельефа местности и недоработок застройщика.Владимир Рычков, начальник участка управкомпании "Домжилсервис": "Мы можем сейчас сутками откачивать отсюда воду, но прошёл дождик - она, много или мало, всё равно появится".Александра купила здесь квартиру по программе "Жильё для молодой семьи" больше года назад. И вся жизнь теперь уходит на переписки с управкомпанией, застройщиком и чиновниками. Они перекладывают ответственность друг на дружку. А тем временем в квартире молодой мамы сырость, мошки, комары. А самое страшное - плесень. Ничем не выводится.Александра Лягина, жительница корпуса № 1 дома № 4 по ул. Бородинская: "Очаг плесени был, где желтые пятна остались - там была плесень. То есть, я немножко упустила этот момент - мы в кладовку редко заглядываем. И когда уже увидела, я стала обрабатывать. Удалять эту плесень, но она раз в две недели появляется".В принципе, управкомпания знает, как избавиться от воды.Владимир Рычков, начальник участка управкомпании "Домжилсервис": "Это делается дренажное отверстие под, грубо говоря, ёмкость 200 литров, фильтрационная составляющая по периметру, внутрь погружается глубинный насос. И если уровень воды выше пола - она стекает в эту ёмкость, и начинается автоматическая откачка".Дренажную систему нужно делать за счёт застройщика, решила управкомпания. И подала на него в суд. Ведь дом построен два года назад, и ещё не истёк срок гарантийных обязательств. На суде застройщик захотел решить всё мирным путём.Кирилл Басов, юрист управкомпании "Домжилсервис": "Было утверждено мировое соглашение: до конца 2018 года застройщик должен эти причины устранить: поставить необходимое оборудование, в приямки - насосные системы, чтобы вода уже не попадала в подвальное помещение".Но суд прошёл. Вода по-прежнему в подвале. А строители не спешат устанавливать насосы. Остаётся одно - жаловаться главе города. А там - знакомые всё лица. Станислав Булахов - некогда руководитель компании "Строй-капитал", которая и строила эти дома. Теперь Булахов говорит, что отошёл от дел, но, естественно, в курсе, что управкомпания судилась с застройщиком.Станислав Булахов, депутат горсовета: "Результатом этого суда стало подписание мирового соглашения, суть его в том, что "Строй-Капитал" берёт на себя обязательства сделать это до 31 числа", - "До какого? Декабря?" - "До 31 декабря этого года", - "Вы когда собираетесь это делать? Зимой, когда лёд будет стоять в подвале", - "Вам нужно взять, собраться с представителями застройщика, определиться с видами мероприятий совместно с УК. Пускай будет инициативная группа от жителей, согласуйте виды этих работ".Жители уже пожалели, что управкомпания пошла на мировое соглашение. Оно, как видно, не означает, что насосы в подвале будут установлены немедленно. Теперь вопрос будет контролировать Деева. Она уже объявила, что следующая встреча жителей будет не с бывшим директором стройкомпании, а с нынешним. Никонов Николай Сергеевич. Нам он сказал, что только вступил в должность. Про суд ничего не знает. И про то, когда в подвалах домов микрорайона Пиганово его компания будет устанавливать насосы, - тоже сказать ничего не может.Александр Инин, Михаил Пименов. 6 канал.