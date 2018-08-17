Об этом сообщили в официальной группе торгового центра в социальных сетях

Об этом сообщили в официальной группе торгового центра в социальных сетяхТорговый центр «Ковров-молл», который закрыли после прокурорских проверок, должен открыться в субботу, 18 августа.В течение трех месяцев владельцы комплекса должны были устранить выявленные нарушения и выполнить требования противопожарной безопасности. Напомним, что центр закрыли 26 июня.Бизнесмен обратился в суд 1 августа с просьбой отменить обеспечительные меры по эксплуатации третьего пожарного отсека, составляющего торгово-развлекательную часть торгового центра.