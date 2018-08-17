Главный трофей Национальной хоккейной лиги продолжает путешествие по России в рамках традиционного турне. Напомним, каждый игрок, выигравший Кубок Стэнли, получает возможность провести с трофеем один день в родном городе.

Главный трофей Национальной хоккейной лиги продолжает путешествие по России в рамках традиционного турне. Напомним, каждый игрок, выигравший Кубок Стэнли, получает возможность провести с трофеем один день в родном городе.Сегодня, 17 августа, такая возможность досталась защитнику "Вашингтон Кэпиталз" Дмитрию Орлову, который является уроженцем города Новокузнецк. Однако не обошлось без приключений. Трофей по ошибке отправили в Новосибирск."Сейчас Кубок находится в воздухе, — рассказал заместитель главы города по социальным вопросам Григорий Вержицкий. Которого цитирует "Спорт-экспресс". — Его на самолете доставляют в Новосибирск, оттуда – на вертолете в наш аэропорт Спиченково, затем – на машине на Площадь торжеств, в руки Орлову. Город сплотился, мы справимся с этой накладкой".Напомним. Ранее возможность провести сутки с Кубком Стэнли получили нападающие "Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.