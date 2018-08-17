Гоша Куценко сыграл одну из ролей в комедийном сериале Домашний арест, снятого для показа на новой ОТТ-платформк ТНТ-PREMIER. После премьеры с ним встретился корреспондент Dni.Ru.

Гоша Куценко сыграл одну из ролей в комедийном сериале "Домашний арест", снятогодля показа на новой ОТТ-платформк ТНТ-PREMIER.После премьеры с ним встретился корреспондент Dni.Ru.Гоша Куценко женат сегодня вторым браком, в котором у него родились дочери Евгения Куценко (род. 2014) и Светлана Куценко (род. 2017). А от предыдущих отношений с актрисой Марией Порошиной у Гоши есть уже взрослая 22-летняя дочь Полина. В 2007 году она попробовала себя в роли актрисы в крошечном эпизоде сериала "На пути к сердцу". А сегодня уже хорошо известна любителям российских сериалов по работе в проектах "Компенсация" и "Последний мент"."Когда дочь заявила мне, что хоть сниматься в кино, я обрадовался, – заверил Куценко корреспондента Dni.Ru – Ведь это очень женская профессия. Весь кинематограф – это один сплошной институт благородных девиц. Да и вообще женщина, на мой взгляд, вполне может быть безработной, главное, чтобы она была счастлива в личной жизни".Дочь артиста, судя по всему, счастлива не только в карьере – у нее есть молодой человек. "Я не помню нашей с ним первой встречи, не помню, как мне его представили, – признался Куценко. – Лишь бы Полине было хорошо. А меня все устраивает".Возлюбленный Куценко, как говорят, молодой режиссер. В 2016 году девушка познакомила своего избранника с родителями, и вскоре молодые люди стали жить вместе. Мать актрисы считает, что работа в одной сфере делает их союз более сплоченным и надеется, что однажды ребята реализуются в одном проекте.Сама Полина не раз признавалась, что, хотя после расставания родителей она осталась жить с мамой, никогда не чувствовала отсутствия отца в своей жизни. Наоборот, у девочки было стойкое ощущение, что папа всегда рядом. Она что никогда не хвасталась перед сверстниками своими звездными родителями.