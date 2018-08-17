Экс-наставник сборной России и московского ЦСКА, а ныне главный тренер голландского футбольного клуба Витесс Леонид Слуцкий прокомментировал вылет команды из Лиги Европы.

Экс-наставник сборной России и московского ЦСКА, а ныне главный тренер голландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий прокомментировал вылет команды из Лиги Европы.По словам российского специалиста, ошибка арбитра предопределила исход ответного матча со швейцарским "Базелем". "Витесс" проиграл со счетом 0:1 и завершил выступление на турнире. Команда осталась в меньшинстве уже на 27-й минуте."На результат повлияла ошибка рефери, — заявил Слуцкий, которого цитирует РИА Новости. — Я не знаю, почему он дал красную карточку, но арбитр решил наше будущее в Европе".Кроме того, тренер добавил, что очень злится из-за этого решения и не понимает, почему судья не разобрался в эпизоде, хотя находился рядом с моментом.