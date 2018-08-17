Дочери певицы Кристины Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова Клавдии шесть лет. Однако девочка уже в одинаковой степени владеет русским и английским языками.

Дочери певицы Кристины Кристины Орбакайте и бизнесменаМихаила Земцова Клавдии шесть лет. Однако девочка уже в одинаковой степени владеетрусским и английским языками.Внучку Пугачевой помогает воспитывать няня-филиппинка,которая общается с девочкой исключительно на иностранном языке. "Клава нечувствует разницы между русским и английским, у нас все получилось случайно", -рассказала Орбакайте.Также девочка провела все лето в Майами, где ходила в местноедетское учреждение. Естественно, со сверстниками она общалась исключительно по-английски.Чтобы внучка Примадонны не потеряла приобретенные за рубежом навыки, в Москве Клавдияпосещает садик, где с ней занимаются профессиональные учителя иностранного языка.Отметим, что дети российских знаменитостях учатся заграничнойречи уже с пеленок. К примеру, у 5-летнего сына Яны Рудковской и ЕвгенияПлющенко Саши. С младенчества две няни. Одна – учитель английского языка, авторая – логопед. Также младший Плющенко 24 часа находится под присмотромохранника, который отвозит и сопровождает мальчика на тренировках, а также контролирует процесс обучения.Трехлетняя Надежда, дочь фигуристки Татьяны Навки ипресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова может свободно общаться натрех языках. К стандартному набору: русский плюс английский, малышке добавилиеще и китайский. Девочка перенимает особенности азиатской культуры у носителяязыка – у нее няня-китаянка, сообщает сайт .