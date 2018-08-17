Дочери певицы Кристины Кристины Орбакайте и бизнесмена
Михаила Земцова Клавдии шесть лет. Однако девочка уже в одинаковой степени владеет
русским и английским языками.
Дочери певицы Кристины Кристины Орбакайте и бизнесмена
Михаила Земцова Клавдии шесть лет. Однако девочка уже в одинаковой степени владеет
русским и английским языками.
Внучку Пугачевой помогает воспитывать няня-филиппинка,
которая общается с девочкой исключительно на иностранном языке. "Клава не
чувствует разницы между русским и английским, у нас все получилось случайно", -
рассказала Орбакайте.
Также девочка провела все лето в Майами, где ходила в местное
детское учреждение. Естественно, со сверстниками она общалась исключительно по-английски.
Чтобы внучка Примадонны не потеряла приобретенные за рубежом навыки, в Москве Клавдия
посещает садик, где с ней занимаются профессиональные учителя иностранного языка.
Отметим, что дети российских знаменитостях учатся заграничной
речи уже с пеленок. К примеру, у 5-летнего сына Яны Рудковской и Евгения
Плющенко Саши. С младенчества две няни. Одна – учитель английского языка, а
вторая – логопед. Также младший Плющенко 24 часа находится под присмотром
охранника, который отвозит и сопровождает мальчика на тренировках, а также контролирует процесс обучения.
Трехлетняя Надежда, дочь фигуристки Татьяны Навки и
пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова может свободно общаться на
трех языках. К стандартному набору: русский плюс английский, малышке добавили
еще и китайский. Девочка перенимает особенности азиатской культуры у носителя
языка – у нее няня-китаянка, сообщает сайт .