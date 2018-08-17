В польском Гданьске осквернили кладбище советских воинов. Вандалы сломали 23 звезды на братских могилах. В российском МИДе заявили, что это отвратительный акт в отношении мемориального наследия.

В польском Гданьске осквернили кладбище советских воинов. Вандалы сломали 23 звезды на братских могилах. В российском МИДе заявили, что это отвратительный акт в отношении мемориального наследия.Гданьский инцидент — очередной в целой серии хулиганских атак на советские памятники и мемориалы, напомнили телеканалу "Россия 24" в дипведомстве. Подобные выходки, считают на Смоленской площади, — следствие деструктивной политики Варшавы в отношении исторического наследия."Гданьский инцидент – очередное звено в целой серии хулиганских атак на наши памятники и кладбища в Польше, которую мы наблюдаем все последние годы, — подчеркнули в МИД РФ. — Считаем подобные выходки следствием деструктивной линии официальной Варшавы, стремящейся под лозунгом "декоммунизации" зачистить территорию страны от любых напоминаний о ее освобождении Красной Армией на исходе Второй мировой, переиначить послевоенную историю".