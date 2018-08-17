Мировые СМИ обсуждают перспективы встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель. Переговоры лидеров России и Германии пройдут 18 августа в Берлине. В центре внимания, как ожидается, будут ситуация в Сирии и на Украине, а также американские санкции.

Мировые СМИ обсуждают перспективы встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель. Переговоры лидеров России и Германии пройдут 18 августа в Берлине. В центре внимания, как ожидается, будут ситуация в Сирии и на Украине, а также американские санкции. По пути в Берлин российский лидер заедет в Австрию с частным визитом по приглашению главы МИДа этой страны.Официальной повестки встречи не существует, так же как и четкого регламента, как она должна проходить. Ожидается, что перед началом переговоров оба лидера сделают некие заявления для прессы и, может быть, из них станет понятно, на что именно будет сделан акцент на переговорах.Пока немецкая и мировая пресса гадает, называя, пожалуй, максимально возможный круг тем. Прежде всего, Сирия — пару недель назад Меркель, специально прервав отпуск, встречалась с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой генштаба Валерием Герасимовым. Обсуждали возвращение беженцев в Сирию.Затем — Украина. Порошенко специально накануне звонил Меркель, напоминал про "Северный Поток – 2", санкции. Но есть одна объединяющая всех тема — США.Деловая немецкая Handelsblatt пишет, что между Россией и Германией тает лед. И топит его — Трамп, становясь общим соперником. Поэтому, хотя, прорыва от переговоров или возобновления дружбы ждать не стоит, но большой шаг к нормализации может быть сделан.От американских ограничений страдает все больше европейских союзников — не говоря о самой Европе. Вот теперь под огнем санкций Турция, а это не только союзник по НАТО и партнер. В Германии — огромная турецкая диаспора. Поэтому дать отпор США — это уже для Меркель и внутриполитический вопрос. Ну, к слову, отчасти, как и переговоры с Владимиром Путиным. Рейтинг Меркель падает.В Дрездене ее встречали освистыванием и криками "Меркель уходи". Набирающая популярность партия "Альтернатива для Германии" и движение "Пегида" устраивало акцию. Они недовольны миграционной политикой Меркель. При этом опросы показывают, что большинство немцев хотят нормализации отношений с Россией. И успехи на этом направлении могли бы Меркель помочь.Встреча состоится в субботу вечером. До этого Владимир Путин заедет в соседнюю Австрию на свадьбу министра иностранных дел Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера. Кнайсель пригласила российского президента несколько недель назад. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что подарок для свадьбы президент приготовил, но не рассказал какой. Прессу, конечно, на мероприятие не пустят. Но даже официальные фотографии наверняка будут много обсуждать. Уж точно, это самая обсуждаемая европейская свадьба этой недели. Ну и сразу после Владимир Путин отправится в Германию, во дворец Мезеберг, где пройдут переговоры с Ангелой Меркель.