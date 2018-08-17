Московские школьники в составе сборной России на международных олимпиадах в 2018 г. завоевали 13 медалей - девять золотых и четыре серебряных. Об этом сообщили в столичном департаменте образования.

Московские школьники в составе сборной России на международных олимпиадах в 2018 г. завоевали 13 медалей — девять золотых и четыре серебряных. Об этом сообщили в столичном департаменте образования."Всего у России 15 золотых медалей, шесть серебряных, две бронзовых. Команда Москвы завоевала девять золотых, четыре серебряных. Хотя соревнования направлены на школьников, уровень заданий обычно очень высок. Поэтому успешное выступление на международной олимпиаде во многих странах дает право поступить в любое высшее учебное заведение по своему выбору", — отметили в департаменте.В частности, ученики столичной школы №1329 Артур Герасименко и Егор Рябов взяли золото Международной математической олимпиады в Румынии. Награды высшего достоинства Международной биологической олимпиады получили школьники Азат Гараев (СУНЦ МГУ) и Артем Пустовид (Университетская гимназия), серебро завоевала Ирина Ярутич — ученица школы №1567. Золотая медаль олимпиады по химии досталась Алексею Коноплеву из СУНЦ МГУ, а серебряная — учащемуся школы №179 Даниилу Бардонову. Три золотые медали Международной физической олимпиады завоевали Григорий Бобков (школа №1589), Вячеслав Кузнецов (школа №192), Станислав Цапаев. Серебро олимпиады по физике взял Алексей Шишкин из школы №1589. Абсолютным победителем Международной географической олимпиады стал Ален Коспанов — ученик школы №853, серебро досталось ученице школы №1454 Ольге Богдановой.В этом году Россия стала участником восьми олимпиад: по математике, физике, химии, географии, биологии, информатике, естественно-научной, астрономии и астрофизике (три последних еще не состоялись). Нашу страну представляют 37 учащихся, из них 20 — школьники Москвы.Напомним, Министр просвещения РФ Ольга Васильева высоко оценила столичную систему образования, отметив, что Москва является лидером в стране по количеству победителей предметных олимпиад.Впереди у московских школьников еще три интеллектуальных сражения на международной арене. В начале сентября в Цукубе (Япония) состоится Международная олимпиада по информатике. В ноябре в Пекине блеснут знаниями астрономы и астрофизики. А в декабре в Габороне (Ботсвана) пройдет Международная естественно-научная олимпиада юниоров. У столичных школьников есть все шансы взойти на пьедестал почета по итогам этих турниров.Москва также становится ареной для международных интеллектуальных соревнований. Так, с 2 по 7 сентября здесь пройдет III Московская олимпиада школьников крупных городов и столиц мира. В этом году она вновь соберет участников со всей планеты — школьников в возрасте от 14 до 18 лет. Среди них выберут лучших знатоков математики, информатики, физики и химии.Московская олимпиада школьников крупных городов и столиц мира хоть и пройдет лишь в третий раз, но уже успела завоевать популярность. В 2016 году в ней приняли участие 22 мегаполиса, а в 2017-м турнир охватил уже 36 городов и 26 стран мира. В этом году к постоянным городам — участникам турнира, чьи представители приезжают в российскую столицу, присоединятся Анкара, Мадрид, Франкфурт-на-Майне и Улан-Батор.