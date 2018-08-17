Сдают нормы ГТО всем городом. Сегодня у владимирцев была возможность проверить свою физическую форму. Порядка ста человек собрались на стадионе Торпедо, чтобы сдать спортивные нормативы. Студенты, школьники и рабочие подтягивались, прыгали в длину, отжимались и выполняли спринтерские упражнения. У всех ли получилось справиться с задачей, расскажем далее.

Сдают нормы ГТО всем городом. Сегодня у владимирцев была возможность проверить свою физическую форму. Порядка ста человек собрались на стадионе "Торпедо", чтобы сдать спортивные нормативы. Студенты, школьники и рабочие подтягивались, прыгали в длину, отжимались и выполняли спринтерские упражнения. У всех ли получилось справиться с задачей, расскажем далее.К труду и обороне готовы. Сдавать нормы ГТО на стадион "Торпедо" пришли более ста владимирцев. Здесь школьники, студенты, взрослые и даже семьи. Мария, например, пришла сдавать ГТО вместе со своим шестилетним сыном.Мария Веденеева - участница соревнований: "Ну нас сегодня пригласил тренер моего сына по спортивной гимнастике, ну я решила тоже попробовать. Почему бы нет. Пока только 2 испытания. 1 испытание удачно, второе чуть-чуть похуже. Прыжки в длину у меня - 183, у сына - 140; сыну, кстати, 6 лет только. Отжимания у сына - 13, а у меня - 18".Отжимания, подтягивания, бег на разные дистанции, прыжки в длину и упражнения на пресс. Эти дисциплины необходимо выполнить участникам, чтобы получить значок. Саше 12, и она приехала в гости к тете. О сдаче ГТО девочка узнала случайно, но тоже решила присоединиться к спортивному празднику. Сегодня Саша вместе со своей группой поддержки, с тетей и сестрой, пришла сдавать ГТО.Саша Шешикова - участница соревнований: "Лет 5 назад, наверно, начала заниматься спортом. Сначала гимнастикой занималась, потом вот сейчас лыжами занимаюсь, бегаю. Я хотела поступить в Рязанское военное училище", - "А что для этого требуется?" - "Бегать хорошо, стрелять хорошо".Сдача ГТО - дело добровольное. Проверить свою физическую подготовку может абсолютно каждый от мала до велика. Перед тем как прийти на сдачу норм ГТО, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. Там участнику присваивается личный УИН-номер. Это нужно для того, чтобы официально впоследствии по своим результатам получить значок.Михаил Осипов - главный судья соревнований: "Индивидуальный номер - в этом проблема. Многие не понимают, что это - всероссийская база и мы загружаем данные в автоматизированную базу, информационную базу. Для этого у каждого человека должен быть идентификационный номер, свой номер, по которому он будет открывать свой личный кабинет и смотреть все, что у него происходит с ГТО".Многоборье ГТО подразумевает определенные нагрузки - на силу, выносливость и гибкость. Чтобы не произошло непредвиденных ситуаций, организаторы просят иметь при себе справку о состоянии здоровья. По словам организаторов, свои заслуженные значки участники смогут получить только осенью, ведь удостоверение на значок подписывается лично министром спорта.