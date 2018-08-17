Житель столицы организовал трудовую деятельность семи приезжих граждан, заведомо зная, что они находятся в стране незаконно...

«Сотрудники УВД по ВАО в районе Перово выявили факт организации незаконной миграции», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе проверки помещения, расположенного на Перовской улице, сотрудники Отдела по вопросам миграции УВД по Восточному округу г. Москвы выявили факт организации незаконной миграции.Установлено, что 35-летний москвич организовал трудовую деятельность семи приезжих в швейном цехе по пошиву постельного белья, одеял и подушек, заведомо зная, что они находятся в стране незаконно.Дознанием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73