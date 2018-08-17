Житель столицы организовал трудовую деятельность семи приезжих граждан, заведомо зная, что они находятся в стране незаконно...
«Сотрудники УВД по ВАО в районе Перово выявили факт организации незаконной миграции», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В ходе проверки помещения, расположенного на Перовской улице, сотрудники Отдела по вопросам миграции УВД по Восточному округу г. Москвы выявили факт организации незаконной миграции.
Установлено, что 35-летний москвич организовал трудовую деятельность семи приезжих в швейном цехе по пошиву постельного белья, одеял и подушек, заведомо зная, что они находятся в стране незаконно.
Дознанием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ВАО
(495) 965-29-73