Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в южной части Италии. По предварительным данным, очаг стихии залегал на глубине 12 километров. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в южной части Италии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США, эпицентр подземных толчков находился в области Молизе (20 километров к юго-западу от коммуны Термоли).По предварительным данным, очаг стихии залегал на глубине 12 километров. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.