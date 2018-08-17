Продюсер Юрий Фалеса высказался о недавнем скандале с участием мужа певицы Ани Лорак бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Он готов протянуть исполнительнице руку помощи.

Продюсер Юрий Фалеса высказался о недавнем скандале с участиеммужа певицы Ани Лорак бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Он готов протянутьисполнительнице руку помощи.Фалеса и Лорак прожили в браке 13 лет. Между супругами была большаяразница в возрасте. Юрию до сих пор неприятно вспоминать причины, по которым ихбрак распался: Ани призналась ему, что впервые влюбилась, а после ушла к футболистуСергею Реброву.С тех пор продюсер и певица не общаются. По словам Фалесы,они так и не смогли простить друг другу предательства. "Мы не сошлисьхарактерами, идеями. Но я не исключаю, что всякое может быть в дальнейшем. Еслией будет тяжело, и она будет нуждаться в моей помощи, мы конечно же будемобщаться", – отметил экс-супруг исполнительницы в интервью.Юрий сообщил, что не следит за отношениями Ани и ее нынешнегосупруга Мурата. Однако о скандале слышал. "Если их брак продолжаетсуществовать, значит, их все устраивает. Я надеюсь, что Каролина (Настоящее имя Ани Лорак. – Прим. ред.) сможет всепростить мужу, потому что у них есть общий ребенок", – высказался мужчина.Юрий уверен, что в этой паре все еще будет нормально. "Надеюсь,у них с Муратом хватит ума, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и понять,как дальше жить", – цитирует продюсера .Напомним, скандал в идеальной семье Ани Лорак разгорелсяпосле того, как что мужа певицы засняли в одном из киевских караоке-клубов сдругой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смелообнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест. Самапевица никак не комментирует произошедшее.