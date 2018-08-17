Продюсер Юрий Фалеса высказался о недавнем скандале с участием
мужа певицы Ани Лорак бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Он готов протянуть
исполнительнице руку помощи.
Продюсер Юрий Фалеса высказался о недавнем скандале с участием
мужа певицы Ани Лорак бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Он готов протянуть
исполнительнице руку помощи.
Фалеса и Лорак прожили в браке 13 лет. Между супругами была большая
разница в возрасте. Юрию до сих пор неприятно вспоминать причины, по которым их
брак распался: Ани призналась ему, что впервые влюбилась, а после ушла к футболисту
Сергею Реброву.
С тех пор продюсер и певица не общаются. По словам Фалесы,
они так и не смогли простить друг другу предательства. "Мы не сошлись
характерами, идеями. Но я не исключаю, что всякое может быть в дальнейшем. Если
ей будет тяжело, и она будет нуждаться в моей помощи, мы конечно же будем
общаться", – отметил экс-супруг исполнительницы в интервью.
Юрий сообщил, что не следит за отношениями Ани и ее нынешнего
супруга Мурата. Однако о скандале слышал. "Если их брак продолжает
существовать, значит, их все устраивает. Я надеюсь, что Каролина (Настоящее имя Ани Лорак. – Прим. ред.) сможет все
простить мужу, потому что у них есть общий ребенок", – высказался мужчина.
Юрий уверен, что в этой паре все еще будет нормально. "Надеюсь,
у них с Муратом хватит ума, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и понять,
как дальше жить", – цитирует продюсера .
Напомним, скандал в идеальной семье Ани Лорак разгорелся
после того, как что мужа певицы засняли в одном из киевских караоке-клубов с
другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело
обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест. Сама
певица никак не комментирует произошедшее.