Проверят готовность тревожной системы. В понедельник, 20 августа, во Владимирской области будут оценивать техническое состояние автоматизированной системы экстренного оповещения граждан.

Проверят готовность "тревожной системы". В понедельник, 20 августа, во Владимирской области будут оценивать техническое состояние автоматизированной системы экстренного оповещения граждан. С 14.30 до 15.00 проверят местное и локальное спецоборудование, также возможны перерывы в радиовещании, однако, уличные громкоговорители и сирены включать не будут. Население просят не пугаться и ничего не предпринимать.