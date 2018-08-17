За два дня до приезда президента России Владимира Путина на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель заявление о Крыме сделал немецкий политик, глава фракции партии Левые в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер. Он приехал в Крым с деловым визитом в составе германской делегации.

За два дня до приезда президента России Владимира Путина на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель заявление о Крыме сделал немецкий политик, глава фракции партии "Левые" в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер. Он приехал в Крым с деловым визитом в составе германской делегации.Андреас Маурер подчеркнул, что Крым со временем на всех картах мира будут обозначать как российскую территорию. И этот процесс уже не остановим, подчеркнул депутат из ФРГ.Ранее в документальном фильме "Сплошь Сибирь" по немецкому телеканалу 3 Sat была показана карта, на которой Крымский полуостров был закрашен в цвет Российской Федерации, поясняет РИА Новости. Немецкий парламентарий подчеркнул, что на телевидении знали, что они делают. А также – предвидели реакцию, добавил Маурер."Вопрос с Крымом закрыт", — ранее подчеркнул Владимир Путин.Крым вернулся в состав России, спустя 60 лет после его передачи Украине. В 2014 году в Крыму и Севастополе прошел референдум, на котором 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев высказались за возвращение в состав России. Референдум прошел свободно и в полном соответствии с Уставом ООН.Киев по-прежнему считает Крым своей территорией. После государственного переворота 2014 года в Киеве неоднократно заявляли о своем желании силой вернуть Крымский полуостров в состав Украины. Госпереворот на Украине спровоцировал и гражданский конфликт внутри страны – о неприятии новой власти в Киеве заявили в Донецке и Луганске. В ответ Киев ввел на территорию Донбасса войска и начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО). В ходе проведения АТО погибли, по данным Организации Объединенных Наций, более 10 тысяч человек. Кровопролитие было прекращено подписанием Минских соглашений при вмешательстве России, Германии и Франции.В 2018 году АТО переименована в ООС – операция объединенных сил. 16 августа Киев отрапортовал о том, что украинская армия заняла 15 тысяч гектаров Донбасса в серой разграничительной зоне. Таким образом Минские мирные соглашения и так называемое хлебное перемирие в Донбассе Киев вновь грубо нарушил.