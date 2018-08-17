Самолет германской авиакомпании Condor Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту города Ханья на греческом острове Крит в связи с сообщением о бомбе на борту.

Самолет германской авиакомпании Condor Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту города Ханья на греческом острове Крит в связи с сообщением о бомбе на борту.Как передает ТАСС, на борту лайнера находился 281 пассажир.В настоящее время самолет оцеплен и осматривается отрядом полиции специального назначения. Пассажиры эвакуированы и находятся в помещении аэропорта.