В конце июня в студии Пусть говорят на Первом канале кипели нешуточные страсти. На записи программы, посвященной скандальному разводу Вадима Казаченко, появился Андрей Ковалев. Он пришел, чтобы защитить экс-супругу певца Ольгу Мартынову. Но слова не успел сказать, как Казаченко подошел к нему и плюнул в лицо. Завязалась драка.

В конце июня в студии "Пусть говорят" на Первом канале кипели нешуточные страсти. На записи программы, посвященной скандальному разводу Вадима Казаченко, появился Андрей Ковалев. Он пришел, чтобы защитить экс-супругу певца Ольгу Мартынову. Но слова не успел сказать, как Казаченко подошел к нему и плюнул в лицо. Завязалась драка.Спустя два месяца записи того эфира смотрели уже в Останкинском районном суде. "Андрей Ковалев по итогам заседания был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 10 тысяч рублей, – рассказал Dni.Ru адвокат Вадима Казаченко Валерий Панасюк. – Более того, защита Ковалева пыталась прекратить дело, доказывая, что он действовал при крайней необходимости и никаких телесных повреждений Казаченко не нанес. Но суд не счел доводы убедительными и отказал Ковалеву. В отношении же Вадима Казаченко никаких актов не составлялось, его не привлекали ни к какой ответственности. А во всех событиях, которые случились у Андрея Малахова, оказался виноват исключительно Андрей Ковалев, так как именно его привлекли к ответственности".Адвокат артиста особо подчеркнул, что певец ни на кого в суд не подавал: "Сам Вадим – человек очень благородный он не видел смысла. Поэтому это было решение правоохранительных органов, которые посмотрели материалы и приняли решение передать дело в суд".Напомним, что после скандального эфира Андрей Ковалев записал видеоролик с прямыми угрозами и оскорблениями в адрес популярного артиста. "Казаченко призывает своих поклонниц в меня плеваться (Казаченко уверяет, что просто просил Ковалева извиниться и перестать оскорблять. – Прим. ред.), но я не советую ему этого делать – в Москве введен режим антитеррора, охрана нервная, так что если случайно кого-то отстрелят, то я тут не отвечаю, – заявил Ковалев. – А еще Казаченко обещает, что меня найдет и в меня еще раз плюнет. Но если его гепатитная слюна попробует в меня попасть, то я в пределах самозащиты выйду на верхний уровень во избежание заражения гепатитом – а именно сломаю ему нос и выбью зубы. А если будет рядом со мной сын, то я превышу пределы необходимой самообороны и переломаю ему все руки и ноги, чтобы он не строил иллюзий, что отделается парочкой ударчиков, как было на эфире, и охрана не помешает мне осуществить самооборону в полной мере".