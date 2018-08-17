Никола Влашич провел свою первую тренировку в ЦСКА. Хорватский полузащитник был арендован армейцами у английского Эвертона на один год.

Никола Влашич провел свою первую тренировку в ЦСКА. Хорватский полузащитник был арендован армейцами у английского "Эвертона" на один год.Сам Никола Влашич рад своему переходу в ЦСКА. Молодой футболист может получить в новой команде игровую практику, которой ему не хватало в "Эвертоне". " Я знал, что ЦСКА – большой клуб с великой историей. Команда уже шесть лет подряд выступает в Лиге чемпионов. Когда я узнал об интересе со стороны ЦСКА, у меня было только одно решение: приехать сюда. Я рад, что я здесь", — приводит слова Влашича официальный сайт ЦСКА.20-летний футболист получил в новом клубе восьмой номер. Ранее восьмерку на футболке носил полузащитник Георгий Миланов, покинувший армейцев нынешним летом.