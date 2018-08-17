Новой школе подарили имя. Топонимическая комиссия присвоила 49 школе в Юго-Западном районе имя Михаила Сперанского. Учебное заведение назвали в честь государственного деятеля 19 века неспроста.

Новой школе подарили имя. Топонимическая комиссия присвоила 49 школе в Юго-Западном районе имя Михаила Сперанского. Учебное заведение назвали в честь государственного деятеля 19 века неспроста. Михаил Сперанский родом из нашей губернии, и школа стоит на улице, названной в его честь. Кстати, у школы появится не только имя: на сайте организуют виртуальный музей Сперанского, кроме того, в течение учебного года школьникам будут рассказывать о жизни и деятельности политика и реформатора.