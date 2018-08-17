Такое решение приняла топонимическая комиссия города

Такое решение приняла топонимическая комиссия городаВо Владимире новую школу №49, которую наконец-то достроили в микрорайоне 8ЮЗ, назовут именем реформатора и общественного деятеля Михаила Сперанского.Такое решение приняла топонимическая городская комиссия 15 августа. Также в школе сделают музей Сперанского. Его именем названа и улица, где находится образовательное учреждение.Новая школа откроет свои двери для учеников 1 сентября этого года. Это создаст 1200 новых мест для жителей района.